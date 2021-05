Sramota New York Timesa - Objavili oglas koji poziva na odmazdu protiv influencerica

U svom subotnjem izdanju, čuveni magazin New York Times objavio je oglas organizacije World Values Network koji proziva supermodele sestre Bellu i Gigi Hadid te pjevačicu Dua Lipu zbog podrške Palestini. Organizacija koja se inače bori za 'širenje univerzalnih židovskih vrijednosti u politici, kulturi i medijima' na čitavoj stranici magazina 'influencerice' poistovjećuje s Hamasom te ih optužuje da zazivaju još jedan holokaust. Te megainfluencerice, kako stoji u oglasu, krive Izrael za etničko čišćenje te su selektivne u svojoj gorljivoj borbi za pravdu i mir - umjesto Izraela, trebali bi prozivati zločinačku, muslimansku organizaciju Hamas.

Javni linč

Inače, oglas World Values Networka reakcija je na socijalni aktivizam supermodela i pjevačice. Sestre Hadid su, naime, američko-palestinskog porijekla, a pjevačica Dua Lipa, rođena Albanka, hoda s njihovim bratom Anwarom. Zajedno s ocem, milijunašem Mohamedom, djevojke koriste svoje profile na društvenim mrežama (svaku od njih prati na stotine milijuna korisnika) kako bi upoznale američku (a i svjetsku) publiku s problematikom palestinsko-izraelskog sukoba. Bella Hadid je čak objavljivala fotografije s protesta #FreePalestine na kojima poziva na prekid vatre i oslobađanje domovine svog oca.

Iako sestre Hadid do danas nisu odgovorile na objavljeni oglas, pjevačica Dua Lipa snažno je osudila World Values Network, ali i New York Times što je dozvolio objavu nedvojbenog poziva na linč tvrdeći da ona stoji na strani mira i ljudskih prava te odbacuje svaku optužbu za rasizam. I zaista, kako je moguće da jedan tako ugledni mediji nema baš nikakvih kriterija kad je u pitanju oglašivački novac? I dok njihovi istraživački novinari objavljuju priče i analize izraelsko-palestinskog sukoba, nastojeći zadržati novinarsku objektivnost, njihov odjel za marketing, očito, nema apsolutno nikakvih skrupula - u pravu je onaj tko plati više. I premda se New York Times sakrio iza oznake 'oglas' smatrajući valjda da je to dovoljno da se distancira od sadržaja (sadržaj oglasa nema veze sa stajalištem uredništva), njihov je potez nedopustiv. Medij, a pogotovo takvog kalibra, ne smije si dopustiti objavljivanje sadržaja (posebno oglasnog) koji ikoga može dovesti u opasnost, a ovaj se doista može interpretirati kao prijetnja ženama koje su svoj javni utjecaj iskoristile da stanu u obranu palestinskog naroda.

Povijest neetičnosti

Nažalost, ovo nije prvi put da je New York Times na ovakav način prekršio etičke standarde i umjesto istine ili barem objektivnosti, odabrao oglašivački novac. Organizacija World Values Network je ranije zakupila oglas u NYT-u u kojem osuđuje glumicu Natalie Portman jer je odbila prihvatiti izraelsku nagradu, dok je 2015. savjetnicu za sigurnost Bijele kuće Susan Rice oglasom optužila da podržava genocid. Magazin je, također, kako se prisjetio blog Diet Prada, uzeo novac od bivšeg predsjednika Trumpa koji je 1989. zakupio oglase vrijedne 85 tisuća dolara (danas 177 tisuća) u četiri njujorška medija te tražio 'povratak smrtne kazne' i to optuženih za brutalno silovanje i pokušaj ubojstva u slučaju Central Park Five. Iako je petorica mladića proglašena krivim te mladost provela u zatvoru, 2002. oslobođeni su krivnje jer je DNK analiza naknadno potvrdila da nemaju veze sa slučajem. Diet Prada tvrdi da je su oglasi (pa i taj u New York Timesu) doprinijeli javnom linču, a na koncu i zatvaranju nevine petorke. Budući da su društvene mreže uzavrele zbog oglasa s 'influencericama' ostaje se nadati da će New York Times u budućnosti ipak postaviti neke standarde oglašavanja na njihovim stranicama. Na koncu, šteta za njihov imidž je mnogo veća od novca koji su primili za zakup stranice svog subotnjeg izdanja.