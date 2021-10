Sretni ljudi, zdravije poslovanje: Wellness programi sve češći dar od poslodavaca

Tjelesna i mentalna iscrpljenost tijekom proteklih pandemijskih godinu i pol dana obilježila je sveopću zdravstvenu sliku svijeta koji je, kao nikad dosad, zbog izvanrednih okolnosti posvetio iznimno veliku pozornost zdravlju. Pandemija koronavirusa pokazala je da je čovjek, usprkos željama, htijenju i planovima, stvorenje ograničenih mogućnosti. Uzima sve zdravo za gotovo do trenutka kad mu je ugroženo zdravlje, a onda ne zna što bi ni kamo bi. Iako ne postoji univerzalno rješenje za čuvanje zdravlja ili magični štapić koji jednim zamahom otjera sve boleštine, trendovi u 2021. pokazuju sve veću usmjerenost na programe vezane uz mentalno zdravlje.

Više od pjenušave kupke

Donedavno 'skrb o sebi' bila je izraženo potrošačka, no suočavanje s novom stvarnosti probudilo je svijest o potrebi samoiscjeljenja i uprezanja vlastitih snaga u oblikovanje zdravstvene budućnosti. Dok mnogi nemaju pristup ni najosnovnijoj zdravstvenoj skrbi, drugi psihofizičku otpornost dižu rekreativnim bavljenjem sportom, često i uz pomoć virtualnih trenera, te wellness-tretmanima koji su mnogo više od pjenušave kupke.

Čak su i poslodavci, potaknuti pandemijom koronavirusa, počeli više ulagati u wellness-programe za zaposlenike kako bi im pomogli u čuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Sve više poslodavaca usredotočuje se na važnost mentalnog zdravlja zaposlenika, koje je u cijelom svijetu vodeći uzrok bolesti i invaliditeta. Odbijanje rješavanja tog problema postaje sve skuplje, primjerice, u SAD-u jedna od pet odraslih osoba na godinu ima mentalne probleme, zbog čega se izgubi 200 milijuna radnih dana, a što tvrtke stoji 200 milijardi dolara. Zbog toga mnogi američki poslodavci zaposlenicima više ne nude samo zdravstveno osiguranje nego istražuju načine za izgradnju poticajnog okružja utemeljenog na ideji 'psihološke sigurnosti' i optimiziranju dobrobiti zaposlenika nizom pogodnosti poput wellness-programa.

Ljekovite aplikacije

Wellness-industriju to je potaknulo na promjenu poslovnih modela, proizvoda i usluga. Primjerice, Headspace for Work tvrtkama širom svijeta prodaje paketnu pretplatu na svoju popularnu aplikaciju za meditaciju, hvaleći se jednostavnim, ali važnim obećanjem poslodavcima: 'Sretniji ljudi. Zdravije poslovanje.' A FitBit Health Solutions poručuje da su menadžeri prepoznali teret povećanja troškova zdravstvene zaštite za tvrtke i zaposlenike te nudi 'dobre vijesti' utkane u posebno prilagođenu ponudu korporacijskog wellness-programa.

Osim toga, poslodavci su se usredotočili i na osmišljavanje programa povlastica koji odgovaraju promjenjivim potrebama radnika s naglaskom na mentalnom i emocionalnom zdravlju, ravnoteži između privatnog i poslovnog života, ali i 'financijskom' zdravlju.

– Događaji u prošloj godini pružili su priliku mnogim poslodavcima da iskoriste programe dobrobiti za zaposlenike u rješavanju jedinstvenih izazova koje je stvorila pandemija – izjavio je Shams Talib, izvršni predsjednik i voditelj savjetovanja o radnom mjestu Fidelity Consultinga.

Upravljanje stresom i snom

Do 2021. čak 92 posto američkih poslodavaca povećalo je potporu za zaštitu mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti zaposlenika, što uključuje programe usmjerene na upravljanje stresom, poboljšanje sna i otpornosti, kao i programe mentalnog zdravlja usmjerene na djecu. Na to su se odlučili nakon objave rezultata raznih istraživanja koji su pokazali da je pandemija ozbiljno utjecala na mentalno zdravlje zaposlenika; porastao je broj zaposlenika s anksioznosti, izgaranjem na poslu, stresom i depresijom. Slijedom toga, oko tri četvrtine poslodavaca povećalo je programe potpore za uspostavljanje ravnoteže između posla i privatnog života, a 69 posto poslodavaca dodalo je nove mogućnosti odmora ili povećalo naknade za dopust tijekom pandemije koronavirusa. Rasla su i financijska zdravstvena ulaganja, a 83 posto poslodavaca ove godine namjerava ostvariti programe hitnih ušteda, upravljanja dugom i proračunom, a 77 posto njih zaposlenicima će ponuditi sredstva za potporu financijskih odluka poput hipoteke, oporuka i zaštite prihoda. Ellen Kelsay, predsjednica i izvršna direktorica Business Group on Healtha, izjavila je da će ti potezi poslodavaca uskoro rezultirati zdravijom i angažiranijom radnom snagom.

– Očekujemo da će tvrtke nastaviti pokazivati ​​fleksibilnost i podržavati potrebe zaposlenika novim oblicima odmora, hibridnim radom i drugim pogodnostima – izjavila je Kelsay.

Dok poslodavci smišljaju kako odmoriti mentalno i tjelesno iscijeđene radnike, novi zdravstveni i wellness-trendovi natjerali su na prilagodbu i razne brendove. 'Maženje' tijela i duše odigrava se na nekoliko razina: moje zdravlje pod mojim uvjetima, mentalna kondicija, znanost o snu i funkcija u prvom planu, što otvara prostor novim uslugama i proizvodima i utječe na stalni rast wellness-industrije.

Poligoni za inovacije

Kategoriju 'moje zdravlje pod mojim uvjetima' ponajprije je omogućio razvoj novih tehnologija: personaliziranu tjelovježbu, prehranu i programe relaksacije omogućili su razni testovi i nosiva tehnologija te mjerenje i analiza rezultata u stvarnom vremenu. Nosivi materijali postaju sve sofisticiraniji, a modeli na tržištu omogućuju potrošačima praćenje detaljnije metrike nego ikad prije. Zbog toga MindBodyGreen, medijski brend stila života koji obuhvaća mentalno, tjelesno, emocionalno i duhovno zdravlje, pozdravlja novo poglavlje u povijesti – mikropraćenje. Nosivi uređaji ne samo što prikupljaju velike podatke, nego ih upotrebljavaju i za bolje osnaživanje svojih korisnika. Primjerice, Oura, pametni prsten, daje 'ocjenu spremnosti' koja korisnicima pomaže razumjeti kad su u najboljoj mentalnoj i tjelesnoj kondiciji ili kad se trebaju usredotočiti na oporavak. Sličan razvoj događa se i u području testiranja, pojavljuju se tvrtke koje korisnicima omogućuju primjenu testova kod kuće te na temelju njihovih rezultata personaliziraju preporuke. Donedavno je testiranje kod kuće bilo nezamislivo, ali sad bi bolje poznavanje toga koncepta moglo otvoriti vrata novim uslugama koje kombiniraju praćenje s testiranjem kako bi stvorile još osobnije preporuke o zdravlju. Prema rezultatima studije Instituta McKinsey, čak 88 posto potrošača u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj trenutačno daje prednost personalizaciji zdravlja i wellness-programa.

Mentalna kondicija

Tijekom posljednjeg desetljeća mentalno zdravlje postalo je sve važniji dio razgovora o zdravlju i socijalnoj dobrobiti, a pandemija je to samo još dodatno potaknula. Utjecaj koronavirusa i zatvaranje doveli su do porasta anksioznosti i depresije, zbog čega danas svi govore o mentalnom zdravlju. Mentalna kondicija ili spremnost ogledaju se u aktivnom i preventivnom pristupu mentalnom zdravlju, a prema istraživanju PWC-a provedenom na početku pandemije, primjerice, u Kini je čak 87 posto potrošača usredotočeno na brigu o svojem mentalnom zdravlju. Da ovo nije kratkoročan trend pokazalo je istraživanje provedeno kako bi se utvrdilo koja će se ponašanja usvojena tijekom pandemije dugoročno zadržati, a u kojem je najveću pozornost ispitanika dobilo mentalno zdravlje. Da poslodavci dugoročno imaju u vidu stimuliranje mentalnog zdravlja zaposlenika pokazalo je nedavno Bloombergovo istraživanje u kojem je 66 posto tvrtki izjavilo da angažira vanjskog dobavljača radi pružanja zdravstvenih usluga i osnaživanje zaposlenika, a polovica ih želi podržati zaposlenike u čuvanju mentalnog zdravlja i upravljanja stresom. U skladu sa sve većim priznanjem važnosti mentalnog zdravlja, koncept mentalne sposobnosti dolazi u prvi plan. To je pomak prema zauzimanju aktivnijeg i preventivnog pristupa mentalnom zdravlju gdje potrošači upravljaju svojim mentalnim zdravljem na isti način na koji upravljaju svojim fizičkim zdravljem.

Poznato je da je i kvalitetan san jedan od preduvjeta za dobro zdravlje, na znanosti o snu osmišljena je globalna ekonomija spavanja koja ne pokazuje znakove usporavanja, a inovacije u ovoj kategoriji tek će biti potaknute usmjeravanjem na cirkadijalno zdravlje. Cirkadijalno zdravlje odnosi se na usklađivanje ponašanja s našim prirodnim cirkadijalnim ritmovima – 24-satni ciklusi, poput ciklusa spavanja i budnosti, na koje utječu vanjski čimbenici poput prirodnog svjetla i temperature. Promjena načina na koji razmišljamo o spavanju radi stavljanja većeg naglaska na cirkadijalne ritmove mogla bi imati šire implikacije kad su u pitanju druga ponašanja, primjerice, odvajanje od uređaja prije spavanja ili način na koji se brinemo o svojoj koži... U zdravom spavanju leži veliki tržišni potencijal, prema nekim procjenama ta će industrija do 2024. vrijediti 585 milijardi dolara. Utjecaj pandemije koronavirusa potiče rast u tom sektoru – potrošači u uvjetima tjeskobe i stresa stavljaju sve veći naglasak na kvalitetan san. Prema procjenama wellness-stručnjaka usredotočenje na cirkadijalno zdravlje oblikovat će nove proizvode i usluge u toj kategoriji od pametnih madraca do povezane rasvjete... Brendovi više nisu ograničeni samo na tjelesno zdravlje, nego izmišljaju proizvode za poboljšanje kondicije tijela i uma.

Funkcionalna hrana

Funkcionalna hrana i piće četvrti su i posljednji veliki trend u zdravlju i wellnessu 2021. nazvanim – funkcija u prvom planu. Riječ je sve većem zanimanju za funkcionalnu hranu i piće koji podržavaju bolje tjelesno i mentalno zdravlje. Najočitija primjena toga je u području jačanja imunosnog sustava.

Prema istraživanju Innova Market Insightsa 60 posto potrošača diljem svijeta traži hranu i piće koji potiču imunosno zdravlje, a brendovi se natječu tko će osmisliti bolji proizvod i što bolje iskoristiti taj trend te je na tržištu sve više hrane i pića za snaženje uma. Riječ je o nastajućoj kategoriji hrane i pića koja ima veliki tržišni potencijal jer će briga o mentalnom i tjelesnom zdravlju, zbog iskustva koje je donijala pandemija koronavirusa, biti dugovječnija od nekog marketinškog trenda.