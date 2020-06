Stilske igre s najljepšim ljetnim trendovima   

Kada bi ljeto trebali opisati nekom od umjetničkih slika, vjerujemo da bi se svi složili kako Van Goghovo remek-djelo 'Vaza s dvanaest suncokreta' na najljepši način prenosi čednost ovog godišnjeg doba, a radost i ljepotu prirode portretira u rapsodiji bogatih nijansi žute i nježnim tonovima narančaste uhvaćenim bujnim laticama čarobnih suncokreta.

U zanimljivoj suradnji našeg najtraženijeg stilista Petra Trbovića i brenda FREYWILLE, kreiran je mini editorijal koji će vas na kreativan način provesti kroz aktualne modne trendove koji su obilježili svjetske revije te će vladati u street style kombinacijama u nadolazećim mjesecima.

Ideja je da u moru zavodljivih trendova, odaberete svoj najdraži, ali ga uz nekoliko detalja potpuno individualizirate. U ovom editorijalu nadahnuće je nađeno u najljepšim likovnim ostvarenjima Van Gogha i Moneta, a kojima FREYWILLE posvećuje i svoje divne kolekcije nakita.

Kako bi Petar rekao, stilisti su vizionari, ljudi koji uz pomoć mode pričaju nove priče, pomiču granice vizualne kulture, odvode ljude na neka nova imaginarna mjesta, baš poput umjetnosti, filma, glazbe... Moji editorijali nikada nisu uputa ženi kako se odjenuti. Uvijek se nadam da su oni inspiracija kojom ih potičem da same od odjeće traže više, da osjete izazov, da od uporabnih pokrivala za tijelo stvore nešto što će intrigirati osjetila onih koji nas promatraju, no prije svega nas samih, i pri tom uživaju!

Ljeto nam je oživjelo modu 60-ih i 70-ih koja je jedinstvena, šarena i izuzetno heterogena pa se moderni dizajneri iznova vraćaju njezinim idejama. Naglasak je ove godine na prirodnom izgledu, a to znači odabir materijala i krojeva koji će podsjećati na dugačke bezbrižne šetnje uz more ili kroz livade prepune suncokreta. Zato se na velika vrata vraćaju prozračne kukičane majice i topovi u bijeloj boji ili tonovima pijeska. Njih možete odlično kombinirati uz 'hot pants' ili udobne pidžama hlače s nekim zanimljivim printom. Zaokružite sve velikim slamnatim šeširom i cekerom koji možete osvježiti šarenom maramom ili svilenom vrpcom. Za one koji vole romantične kombinacije, must have sezone je točkasti uzorak koji ukrašava klasike poput ženstvenih haljina i lepršavih bluza. Mi smo se poigrali divnim FREYWILLE nakitom te osvježili ovakve kombinacije umjetničkim motivima ostvarenim u jarkim, izražajnim i vedrim bojama. No, ljeto, kao i kreativnost, nemaju strogih pravila, pa kod izbora modnih dodataka, odaberite ono što vas osobno najviše uveseljava, gdje pronalazite odraz vaše individualnosti jer upravo je to najvažniji sastojak odličnog stila.

FREYWILLE ljetni editorijal uhvatila je svojim objektivom talentirana Sanja Jagatić, kreativno vodstvo i stilske kombinacije potpisuje Petar Trbović, u ulozi modela je prelijepa Laura S., Talia Model, a za make-up zaslužna je jedinstvena Mirta Pejić.

Više informacija o FREYWILLE nakitu te posebnim ljetnim ponudama za odabrane umjetničke setove pronađite na njihovom Online butiku ili posjetite FREYWILLE butik u Zagrebu, Preradovićeva 2.