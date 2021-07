Što o poduzetništvu možemo naučiti od Tommyja Shelbyja iz serije Peaky Blinders

Tko je Tommy Shelby uglavnom znaju i oni koji nisu pogledali popularnu seriju Peaky Blinders. Ovaj moćan lik svojom pojavom inspirira mnoge, a iako je fiktivan, njegovo samopouzdanje, odlučnost i sposobnost su nevjerojatni. Mnoge njegove osobine su upravo ono što nam treba da bismo uspjeli.

Unatoč nekim nasilnim i agresivnim akcijama prikazanim u seriji, ne može se poreći da je ovaj poduzetnik nevjerojatno pametan i lukav te da neke njegove mudrosti mogu nadahnuti mnoge u njihovim poslovnim pothvatima.

Portal Entrepreneur donosi pet Shelbyevih mudrosti iz kojih mogu učiti poduzetnici.

'Laži putuju brže od istine'

Nerijetko se poslovni svijet povezuje s lažima i misli se da visoko pozicionirani 'poslovnjaci' moraju imati 'debelu kožu' da bi mogli izdržati razne pregovore koji su puni trikova i blefiranja. Neki zaista i misle da je najjednostavnije do nekih stvari doći izvrtanjem istine ili pretjerivanjem koje vas prikazuje boljima od onoga što jeste, a time i zanimljivim novim kupcima ili partnerima.

No, istina je zapravo da laži nigdje, a pogotovo u poslu, čak i kada se čine kao da bi mogle biti, nisu dobra ideja. Prvo, ako lažete ili blefirate, postoji mogućnost da se lako 'zapletete' sami u svojim lažima. Situacija u kojima pred jednima govorite jedno, a pred drugima drugo nikako ne mogu pridonijeti važem imidžu jer prije no što drugi shvate da lažete, pomislit će da ste neznalica.

Vaši potencijalni kupci i poslovni partneri će sigurno puno više cijeniti autentičnost. Iskrenost je sigurno osobina po kojoj ćete se istaknuti i dobiti povjerenje pa makar istina ponekad bila gorka. Osim toga, Shelby je zasigurno u pravu kada kaže da se laži brzo šire jer kada se počnete kretati u poslovnim krugovima i kada budete okruženi uglavnom s istim ljudima, one će putovati brže od istine.

Zato je vaš najbolji ulog u poslovanju iskrenost. Laži će vas vratiti na dno prije nego što se počnete penjati.

'Možeš promijeniti to što radiš, ali ne možeš ono što želiš'

Većina osoba, kada ulazi u poslovni svijet, vodi borbu između mogućnosti dobrog posla i osobnog zanimanja. Rijetki su u poziciji da zarađuju novac radeći ono što vole. Ova potraga je najveće putovanje koje ćete imati u poslovnom svijetu, ali ne trebate odustati od ideje da pronađete posao koji zaista želite raditi.

No, to možete tek kada razumijete sami sebe i shvatite koje su vaše istinske strasti. Zato mnogi skaču od posla do posla ili smišljanju različite poslovne ideje jednu za drugom, ali zapravo ne možete stati s tim promjenama dok ne shvatite što zapravo želite za sebe.

Važno je znati da uvijek možete promijeniti posao, ali nećete biti zadovoljni ako ne slijedite svoje najdublje želje i zato nema smisla raditi ono što ne želite, ako postoji nešto o čemu sanjate.

'Hrabrost je otići tamo gdje nitko nije bio'

Za svakog poduzetnika je izuzetno bitno da je spreman na izlazak iz zone osobne udobnosti. Problem je ostajati tamo gdje se osjećate sigurno ili lagodno, tamo gdje vam je sve poznato i rizici su mali.

Ova Shelbyeva mudrost upućuje na odlazak u nepoznato, jer iako tamo ne možete predvidjeti što će se sljedeće dogoditi, bez toga ne možete stvoriti nešto inovativno i novo na tržištu po čemu ćete biti prepoznati. Budite hrabri i uđite u nepoznato! Nikad ne znate koja vam se vrata mogu otvoriti.

'Oni koji su zadnji nisu spori, a ugnjetavani će se uzdići i biti prvi'

Možete biti uspješni tek kada shvatite da veliki rezultati dolaze kada se djeluje 'korak po korak', a ne brzo i impulzivno. Normalno je da se ponekad osobni uspjeh mjeri prema postignućima drugih, pogotovo u poduzetništvu gdje je prisutan stalni pritisak konkurencije.

No, te usporedbe djelomično jesu razlog zašto neki startupovi rano propadnu. Zbog želje da brzo postignu veliki uspjeh izgube motivaciju za rad. Međutim, ako istinski vjerujete u svoju ideju i uporni ste, imat ćete priliku promijeniti ljestvicu i vi postati dio vrha. Bitnije je polagano se kretati prema naprijed i pametno zaobilaziti sve prepreke, nego brzo postići uspjeh kojeg je teško održati.

'Možda ću u drugom životu imati vremena za odmaranje'

Za poduzetnika nema odmora, poduzetnički um je stalno u pokretu! Ako se želite odmarati, onda ponovo preispitajte želite li zaista biti poduzetnik.

Ovakvi poslovi zahtijevaju izuzetno puno sati uloženih u rad, a posao se nerijetko nosi kući. S njime se liježe u krevet i budi ujutro, pogotovo ako ste na početku. Naravno, potrebno je pronaći balans jer ekstremi nisu dobri, ali ako vam je draže ljenčarenje, onda niste poduzetnik.

Biti poduzetnik nije samo sjaj i glamur, ali ako ste strastveni u onome što radite, onda se isplati. Trebate se naučiti nositi i s laganim i teškom danima, slaviti i uspjeh i neuspjeh (jer se iz njega uči) te baš kao Tommy Shelby biti svjesni da možete ustati iz bilo kojeg neuspjeha sve dok vaša želja i samopouzdanje ostaju netaknuti.