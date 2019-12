‘Vintage‘ žari i pali - Staro je novo novo

Stara odjeća naših majki i očeva ili baka i djedova možda na prvu može izgledati nezanimljivo i ocvalo, ali znalci znaju da je danas itekako na cijeni. Bilo u nekom zakutku našega doma, čak i tavana, ili u prodavaonicama nošene, ali uščuvane stare i starinske odjeće, ‘second hand’ trgovinama, pravi poznavatelji mode vide posebnost odjevnih komada starih nekoliko desetljeća.

Poznato je da velike zvijezde vole zaviriti u prodavaonice stare odjeće. Jedna od njih je i supermodel devedesetih i modna ikona Kate Moss (45). Ona je u rujnu na pariškom Tjednu mode objavila knjigu upravo o ‘vintage’ odjeći ‘Museo de la Moda: Musings On Fashion and Style’ koja je nastala u suradnji s čileanskim Muzejom mode i njegovim direktorom, osnivačem i ljubiteljem mode Jorgeom Yarurom Bascuñánom.



Moss je za potrebe knjige odabrala najbolje komade iz Muzeja poprativši ih savjetima i tajnama nošenja lijepe odjeće posljednjih stotinu godina. Do Božića će izaći i njezina nova kolekcija svilenih haljina i kožnatih jakni pod novom etiketom Rockeens, nadahnutom ‘rock and rollom’. Očito je da će ‘vintage’ prevladavati i u toj kolekciji namijenjenoj širem tržištu čije će zaštitno lice biti njezina kćer Lila Grace Moss-Hack (17) koja, očito, nastavlja majčinim stopama i kad je riječ o ‘vintage’ odjeći.

Odjeća s poviješću

Kate Moss ističe da na svojim putovanjima uvijek posjećuje trgovine sa starinskom odjećom, a kad otkrije neke sjajne, uvijek im se nastoji vratiti. Ako joj se nešto sviđa, nije joj nimalo važan dizajner ili doba iz kojeg je odjeća, nego kako se ona osjeća u njoj i kako joj stoji. Čim uđe u trgovinu, brzo sve pregleda i uzme primjerke koji joj prvi zapnu za oko. Privlači je što takva odjeća ima povijest i što je pripadala nekoj osobi te smatra korisnim što se ne baca, već se ponovno nosi. Prvi komad koji je tako kupila bila je rebrasta dolčevita iz sedamdesetih godina, a najboljim ‘ulovom’ smatra gusarske čizme dizajnerice Vivienne Westwood koje je ‘ubola’ na poznatom uličnom sajmu na Portobello Roadu u londonskom okrugu Notting Hillu (kupuje također u trgovačkoj četvrti Camden). Rabljenu odjeću počela je kupovati još kao tinejdžerica, tražeći onu iz šezdesetih i sedamdesetih godina koju nije mogla naći u trgovinama.

Ništa bez Merlinke

Namjera knjige bila je pokazati da Moss cijeni ‘vintage’ i njezina modna izdanja prikazati u povijesnom kontekstu muzejske kolekcije. U čileanskome Muzeju mode najveći je dojam na Kate Moss ostavila odjeća Marilyn Monroe – majice dugih rukava te mala crna haljina kostimografa Jeana Louisa koji je dobio Oscara za najbolji filmski kostim. Posebno ju je oduševilo što je mogla vidjeti i probati jaknu Jimija Hendrixa koju je nosio na pozornici.



U knjizi je prikazana, među ostalim, crna koktel-haljina nepoznatog dizajnera koju je nosila M. M., vjerojatno iz 1955., zatim crna koktel-haljina Christiana Diora iz 1966. izrađena za Sharon Tate te večernja haljina iz 1927. Callot Soeursa, pariške modne kuće koja je vladala modnim svijetom početkom dvadesetog stoljeća. U knjizi je mjesto našla i odjeća Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, Johna Lennona, Cher, Amy Winehouse, Marca Bolana te supruge Errola Flynna.

Svi su ‘vintage’

Upravo je haljinu Flynnove supruge Kate Moss nosila 1994. u New Yorku kad je s tadašnjim dečkom Johnnyjem Deppom bila na prvom prikazivanju njegova filma ‘Ed Wood’. Uparila ju je vrlo uspješno s haljinom Calvina Kleina i do danas je ostala upamćena kao jedno od njezinih bezvremenskih modnih izdanja.



Pamte se tako, recimo, i njezine bijele kratke hlačice i šešir iz 2006. s vjenčanja pjevača Primal Screama Bobbyja Gillespieja i stilistice Katy England, svjetložuta lepršava haljina koju je nosila 2003. na večeri u povodu njujorškog Tjedna mode, mala crna haljina s perjem na ramenima nošena na balu Met Gala 2018. ili narančasta haljina s jednom naramenicom dvije godine prije na 69. canneskome filmskom festivalu. Stopama Kate Moss, Julije Roberts i Dite von Teese, koje su devedesetih godina pokrenule trend ‘vintagea’, krenule su i velike modne kuće izbacivši majice, kapute, vjetrovke, sunčane naočale, šešire, kape, haljine, ženske cipele s niskim potpeticama, haljine, tenisice, rukavice i ostale odjevne ‘vintage’ potrepštine.



Mnogi brendovi nisu ni trebali gledati u tuđe dvorište, već se samo prisjetiti svojih starih izdanja i ponovno ih izbaciti na tržište. Tako je staro opet postalo novo pa ljubitelji odjeće s (boljom?) prošlošću neće trebati previše istraživati kako bi mogli doći do željenih odjevnih komada.

Uvijek u trendu

Da najveći brendovi nikad ne izlaze iz mode, dokazuje Ralph Lauren koji je ponovno izdao svoju liniju ‘Polo Sport’, kreiranu prvotno za Ljetne olimpijske igre 1992. u Barceloni. Ta kolekcija utjelovljuje sportski duh, američku baštinu i svevremenski stil, naglašavajući traper.



Sudeći po mrežnim stranicama brenda, dio muških traperica i donjih dijelova trenirki proizvedenih u ograničenom izdanju već je rasprodan (izašao je i osvježeni ‘Polo Sport’, ne samo ograničeno izdanje). Levi’s se također bacio u struju ‘vintagea’, a kako i ne bi kad je jedan od rijetkih američkih brendova odjeće koji traju toliko dugo da se prema njima mogu određivati vremenska razdoblja. Rub na džepovima i njegov crveni znak poznati su diljem svijeta, a sad ih ljubitelji ‘vintagea’ mogu u svojim ormarima ponovno imati gotovo u izvornom izdanju. Levi’s je, naime, ponudio traperice izrađene prema modelima koji su se proizvodili od 1947. do 1976., majice iz pedesetih godina te tzv. šerpa-jakne vozača kamiona od trapera i antilopa iz šezdesetih. O ženama, čini se, Levi’s nije previše razmišljao – za njih ima samo dva modela traperica.

Bolja prošlost

Tenisice Air Force 1 Nike je vratio u život osuvremenivši ih tako da izgledaju kao one znamenite crno-bijele iz devedesetih. Gornjište je od prave kože, a Nikeov mali znak ‘swoosh’ isti je kao na izvornim tenisicama. Russell Athletics pak svojom se kolekcijom ‘Heritage’ nije vratio u dvadesete godine kad je izdao izvorne trenirke, već bliže, u osamdesete i devedesete, podsjetivši na svoja tadašnja nezaboravna rješenja sportske odjeće. Muške sportske majice kratkih i dugih rukava, bez rukava ili s kapuljačom, kratke hlače i kupaće gaće te ženske majice kratkih i dugih rukava te tajice ponovno su među nama i prizivaju sportski duh od prije tridesetak godina.



Izvorno proizvedeni u devedesetima, Fossilovi ručni satovi i u ‘vintage’ izdanju izgledaju odlično jer su bezvremenski i potpuno zadovoljavaju zahtjeve današnjice. U ‘vintage’ izdanju izrađeno je 875 crnih i 1125 srebrnih primjeraka koji dolaze sa zanimljivom kutijicom za čuvanje. Naravno, Dior ne bi bio Dior da za ovu jesen i zimu nije izbacio ženske ‘vintage’ kapute, haljine s kariranim uzorkom, široke suknje, gležnjače s niskom potpeticom, šešire s mrežicom, torbice i sunčane naočale. Tako je opet pokazao da elegancija i skupocjenost u njegovoj izvedbi ostaju njegov zaštitni znak bez obzira na to na koje se razdoblje pozivao.