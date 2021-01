Svestrane postaje - Vrata crpki otključala se svima i svakomu za najcrnje zaključanosti

Silom prilika benzinske postaje u vrijeme sveopće 'zaključanosti' dobile su novu ulogu. Postale su svojevrsni sigurnosni vijci normalnog života u trenucima kad se sve otkoturalo u nepredvidljivom smjeru. Iznenadni izvor ulja i brašna kad su trgovine zbog skraćenoga radnog vremena zatvorile vrata, dostavljači hrane i proizvođači dezinficijensa, sve su to u vrlo kratkom roku postali prodavači goriva i omogućili nam da i dalje uživamo u pogodnostima svakodnevnog života u nimalo svakodnevnim uvjetima. Često se zahvaljuje zaposlenicima hitnih službi, a zanemaruje se da su i radnici na benzinskim crpkama izložili sebe da bi pružili usluge drugima.

– Kao kompanija s najvećom moderniziranom maloprodajnom mrežom koja broji više od 500 maloprodajnih mjesta te čije lokacije u danu posjeti više od 234.000 kupaca, Ina nije radila kompromise kad je u pitanju zaštita zdravlja i sigurnost njezinih kupaca i radnika – potvrđuju nam iz te naftne kompanije koja je nakon proglašenja pandemije koronavirusa u kratkom roku primijenila sve potrebne zdravstvene i sigurnosne preventivne mjere na maloprodajnim mjestima i ostalim lokacijama.

Bez zastoja

Radnicima je osigurana sva potrebna zaštitna oprema kako bi mogli nesmetano nastaviti obavljati svoj posao, postavljene su i zaštitne ploče na naplatnim mjestima, a radni su procesi prilagođeni.

– Maloprodajna mjesta Ine nisu zatvarana kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i sigurnost opskrbe tržišta. To je bio važan zadatak koji je kompanija uspješno ispunila te je nastavila biti na raspolaganju građanima, ali i hitnim službama, koje su zaista imale težak zadatak za vrijeme zastoja – napominju iz Ine.

Tifon je također u suradnji svih svojih timova pravodobno zadovoljio uvjete restriktivnih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali implementirao je i dodatne mjere za koje je smatrao da su od velike važnosti za zaštitu zdravlja djelatnika i kupaca.

– Na sva naša prodajna mjesta distribuirali smo pribor potreban za održavanje najviše razine sanitarne zaštite, rukavice i zaštitne maske za naše djelatnike, povećali učestalost čišćenja svih zajedničkih prostora, POS uređaja i pištolja za točenje goriva te osigurali punktove sa sredstvima za dezinfekciju ruku. Dodatno, na sve su blagajne postavljene zaštitne pregrade od pleksiglasa, ograničen je broj ljudi koji se istodobno smiju nalaziti u trgovinama i ugostiteljskom dijelu te su postavljeni smjerokazi putanje kretanja u prostoru – navodi Ivana Starčević, voditeljica marketinga i komunikacija u Tifonu, koji je u pripravnosti imao i interni protokol za sve moguće scenarije potencijalne zaraze te detaljne upute kako postupiti u pojedinim situacijama.

Kava za hitnu

Na Tifonovoj internoj digitalnoj platformi za edukaciju eSMILE uveden je i program za edukaciju na temu zaštite zdravlja uslijed pandemije. Zaposlenici APIOS-a također imaju detaljne upute za postupanje prilikom obavljanja svih zadataka pa tako i čišćenja i dezinfekcije prostora. Te upute se, kaže nam direktorica maloprodaje APIOS-a Ivana Kulaš Anić, redovno ažuriraju i provode sukladno najnovijim mjerama stožera. Osim obveznih zaštitnih maski, jedni od prvih su na prodajnim mjestima ugradili i pregrade od pleksiglasa. Sredstava za dezinfekciju na ključnim točkama objekta zajedno s oduvijek dostupnim jednokratnim rukavicama za točenja goriva i kupnju drugih proizvoda postala su nezaobilazna oprema za zaštitu zdravlja kupaca. No, za njih su uvedene još kojekakve dodatne usluge i proizvodi.

– U vrijeme dok su ostali dućani zatvoreni zbog pandemije uključili smo u ponudu neke od osnovnih namirnica na dijelu svojih benzinskih servisa te u područjima gdje je to moguće organizirali online kupnju i dostavu. Također, svi naši servisi sada imaju 'čisti kutak' u kojemu svi usput i povoljno mogu kupiti artikle koji su ovoj situaciji svakodnevna potreba – objašnjava Kulaš Anić kakve su inovacije u APIOS-u uveli.

Jedna od njih je i besplatna kava za van koju su za vrijeme zaključavanja omogućili djelatnicima hitnih službi.

Još usluga i proizvoda

Tifon se također prilagodio zahtjevima tržišta i proširio ponudu.

– U naš smo asortiman uvrstili i proizvode poput ulja, brašna, kvasca, zamrznute i konzervirane hrane, kako bismo kupcima omogućili kupnju neophodnih proizvoda i na našim prodajnim mjestima – pojašnjava Starčević kako su benzinske postaje prepoznale čime mogu pridonijeti normalnom odvijanju života u 'novonormalnim' uvjetima.

Širenje prodaje

Robu široke potrošnje u svoju je ponudu uvela i Ina, ali ona je otišla i korak dalje. Ina Maziva prepoznala su mogućnost proširenja svog asortimana te su u počecima pandemije vrlo brzo proizvela deficitaran proizvod na tržištu –​ dezinficijens za površine Ina Dezinol. No, to je bio tek prvi proizvod iz linije Ina Cosmetx. Ubrzo nakon toga razvijeno je i sredstvo za dezinfekciju ruku – Ina Dezinol Plus, a nedavno su na tržište plasirane i dezinfekcijske vlažne maramice.

– Povratne informacije kupaca su izvrsne te se osim prodaje na maloprodajnim mjestima Ine planira širenje prodaje na hotelijersku branšu i zdravstvene ustanove, gdje se pokazala velika potreba za navedenim proizvodima. Također, proizvodi su već plasirani na inozemna tržišta koja su prepoznala njihovu kvalitetu, pa se izvoze u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Austriju i Italiju. Osim širenja prodaje na druge branše te na inozemna tržišta, Ina Maziva počela su razvijati sredstva za dezinfekciju na vodenoj osnovi – obrazlažu u Ini kako je pandemija potaknula cijeli jedan novi proizvodni proces i trenutačno veoma propulzivan segment poslovanja.

U novim uvjetima života posebno su se korisnima pokazali dotadašnji projekti digitalizacije jer su se zahvaljujući njima mogle provoditi preventivne mjere poput držanja razmaka, ograničenja broja kupaca u maloprodajnom prostoru i beskontaktnog plaćanja. Ina je, primjerice, omogućila podizanje limita beskontaktnog plaćanja na 250 kuna, a poslovni korisnici s Ininim karticama gorivo su mogli plaćati iz vozila s pomoću aplikacije Ina Pay.

– Na tržište smo izbacili originalni program vjernosti za kupce – Ina Loyalty. Riječ je o potpuno novom digitalnom konceptu koji se temelji na mobilnoj aplikaciji kojom kupci mogu sakupljati bodove i ostvariti popuste na proizvode i goriva, a nudi i brojne druge pogodnosti. Novi program prepun je iznenađenja, a ona dolaze već pri učlanjenju. Poslije registracije kupce čeka dar dobrodošlice – kava po izboru, 50 bodova na njihovom Loyalty računu, a nakon prve kupnje goriva stiže i kupon s 15 lipa popusta po litri goriva Class Plus koji mogu iskoristiti pri sljedećoj kupnji – kažu iz Ine, koja i ove godine predvodi listu 1000 najvećih hrvatskih kompanija.

Nove navike, nove akcije

Pogodnosti za korisnike A-Card kartica osmislio je i APIOS.

– Razvili smo kartični proizvod za svakoga – velika, srednja i mala poduzeća te fizičke osobe, a tko želi darovati dragu osobu ili svoje zaposlenike može i to učiniti putem naše poklon-kartice – ističe Kulaš Anić.

APIOS nije proširio ponudu samo u negorivnom segmentu, već je uza standardna aditivirana A-motion goriva i autoplin ponudio i AdBlue na agregatima te je u suradnji s partnerima na svoja četiri benzinska servisa instalirao superbrze punjače za vozila na električni pogon i u planu mu je širenje te mreže.

Nove navike i nov život benzinskih postaja ušli su i u već postojeće akcije i promocije. Dok iz Ine ističu da na svojim maloprodajnim mjestima kontinuirano provode akcije i promocije kako bi kupcima omogućili vrhunsku uslugu te obavljanje više stvari na jednom mjestu, APIOS učestalo ima akcije artikala koji se obično ne nalaze na benzinskim crpkama, a organiziraju i nagradne igre.

– Nedavno smo završili akciju artikala za početak školske godine te smo četiri školaraca razveselili tabletima, a uskoro ćemo, u suradnji s poznatim književnim blogom Čitaj knjigu, početi prodavati zanimljive naslove knjiga za one koji jesen vole provoditi čitajući. Budući da je prosinac vrijeme darivanja, pripremamo i novu nagradnu igru – najavljuju iz APIOS-a.