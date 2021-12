Tajni dokumenti Brukete i Žinića u Oris kući arhitekture

Domaći kreativci i suvlasnici agencije Bruketa&Žinić&Grey, Davor Bruketa i Nikola Žinić izložili su svojih 54 Moleskine bilježnica u Oris Kući arhitekture. Bilježnice sadrže godinama zapisivane skice, crteže, ideje, rasporede te brojne druge do sada 'tajne' detalje. Posjetitelji imaju priliku kroz izloženi sadržaj zaviriti iza kulisa svakodnevnog rada kreativnih direktora te se upoznati s nekim od najuzbudljivijih trenutaka njihovog rada, uspješnih, ali i neuspješnih.

Tu su, primjerice, bilješke o prvom putovanju u Azerbajdžan kada su dobili natječaj za velikog lokalnog naručitelja, ali i devalvaciji azerbajdžanske valute koja je preko noći ugrozila egzistenciju njihovog studija u Bakuu. Zabilježena su i slavlja oko proglašenja Best of the best na Red Dotu, osvajanja prve D&AD olovke i višekratnih imenovanja agencijom godine, kao i žiriranja London international awards u Las Vegasu i Art directors club u New Yorku. Unutra su i tragovi uspješnih investicija poput akvizicije Populara u Beogradu i onih manje uspješnih, poput Brokule&Ž, kao i ideje iza dobivenih i izgubljenih natječaja za projekte.

Tajne bilježnica

Kako je u priopćenju za medije izjavio Davor Bruketa, crtkaranje po bilježnici tijekom sastanaka za njega je ključan dio kreativnog procesa.

- U trenutku predstavljanja zadatka bilježim intuitivne prve reakcije koje mi kasnije služe kao inspiracija za finalno rješenje. Naime, dokazano je da kad radi ruka, radi i mozak. Osim toga, zahvaljujući ovim bilježnicama, danas znam točno u sat gdje sam bio prije 20 godina - rekao je Bruketa.

Njegov partner, Nikola Žinić, kaže da njegove bilježnice svjedoče o dijalogu u realnom vremenu između dvije strane mozga, racionalnog i emotivnog.

- Često je nakon sastanka taj dijalog i meni nerazumljiv, ali nakon nekog vremena sve počinje dobivati smisao. Na sastancima često dolazim i do rješenja koje je intuitivno i za koje tek trebamo pronaći argumente da bi ga opravdali. Može se pokazati i da je to rješenje tek početna točka za nešto što slijedi – objasnio je Žinić.

Izložba se može besplatno razgledati do 31. prosinca te ponovno od 10. siječnja do 15. siječnja 2022. godine. Ulaz je ograničen na maksimalno 50 osoba unutar prostora galerije i uz predočenje Covid putovnice, potvrde o preboljenju (ne starije od 180 dana) ili važećeg negativnog testa. Pokrovitelj izložbenog programa Oris Kuće arhitekture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.