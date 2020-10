Taste the Mediterranean: Split postaje gastronomsko središte Mediterana

Split će od 7. do 10. listopada postati gastronomsko središte Mediterana. U gradu podno Marjana održat će se 7. međunarodni Festival Taste the Mediterranean, jedinstvena manifestacija mediteranske hrane, gastronomije, proizvoda, vina te mediteranske kulturne baštine.

Festival će dovesti u Split svjetske kulinarske zvijezde i vrhunske chefove okrunjene Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau tokama koji će gostovati u vodećim splitskim restoranima.

Ekskluzivnu večeru u restoranu Zora bila pripremit će Les Nanas de la Food Sphere (Cure iz sfere hrane) međunarodna grupa chefica koje predstavljaju kulinarske delicije svojih zemalja, a pridružit će im se domaće ženske snage.

Žene u gastronomiji tema su i prvog susreta platforme Mediterranean Women Chefs koji će se održati u Hotelu Briig. Riječ je o inicijativi koja se zalaže za bolji položaj žena u profesionalnim kuhinjama, a sudjelovat će i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić te predstavnici Francuskog instituta (Institut Français) u Hrvatskoj.

Kako se ovogodišnje izdanje festivala podudara s 10. godišnjicom uvrštenja Mediteranske prehrane na UNESCOv popis nematerijalne kulturne baštine, uvodni panel posvećen je važnosti mediteranske prehrane u razvoju održivog turizma. Uz direktora Turističke zajednice SDŽ Joška Stellu, na panelu će sudjelovati i španjolski veleposlanik u Hrvatskoj, nj.e. Alonso Dezcallar de Mazzaredo.

Jedna od vodećih mediteranskih zemalja, Španjolska, zemlja je partner Festivala te će se u Splitu predstaviti sa svojim specijalitetima i svojim vinima, a ekskluzivnu španjolsku večeru u hotelu Briig pripremit će chefica Maria José San Roman, iz restorana Monastrell iz Alicantea, 1 Michelinova *.

Taste the Mediterranean posebnu je suradnju uspostavio s Grčkom, još jednom mediteranskom zemljom poznatom po svojoj gastronomiji: u Splitu će gostovati regija Eastern Halkidiki i najpoznatija grčka chefica, Dina Nikolaou, koja živi i radi na relaciji Atena-Pariz. U heritage hotelu Martinis Marchi, u Maslenici na Šolti, bit će predstavljena jedinstvena vinska staza Svete Gore (Mount Athos) i gastronomska manifestacija Kouzina Feast koja promovira mediteransku prehranu i koja će 2021. godine biti posvećena hrvatskoj mediteranskoj, odnosno dalmatinskoj kuhinji.

Da je hrana jedna od najvažnijih tema današnjice potvrđuje i strategija EU o održivoj proizvodnji hrane From Farm to Fork koju će na istoimenom festivalskom panelu predstaviti hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan, a pridružit će joj se stručnjaci Sonja Karoglan Todorović, Dr.sc. Darko Znaor i Jan de Jong, splitski Nizozemac koji s projektom, CROP kreće u novu profesionalnu avanturu spajanjem poljoprivrede i suvremene tehnologije. Uz njih će biti i predstavnici malih proizvođača i OPG-a čije je proizvode prepoznao i uvrstio u prodaju trgovački lanac prehrambenih proizvoda Tommy.

Na Festivalu će se predstaviti i proizvođači vrhunskih maslinovih ulja iz grupe Croatian World Award winning Olive oils. Uz ulje bit će tu i vina. Ekskluzivne vinske degistacije talijanskih, španjolskih i hrvatskih zaboravljenih sorti vodit će vrsni poznavatelji vinske scene Siniša Koceić i Alen Gulan iz vinolike-a, a o mediteranskoj prehrani govorit će i nutricionistica Olja Martinić.

Edukacija, razmjena iskustava i umrežavanje s ostalim mediteranskim zemljama glavni su cilj Festivala Taste the Mediterranean, a na programu su kulinarski masterclassovi vrhunskih stranih i domaćih chefova, ekskluzivne edukacije za učenike TUŠ-a, turističko ugostiteljske škole u Splitu, Olive Allegre, privatne ugostiteljske škole Wallner i visoke poslovne škole Aspira. Svoj edukativni program, namijenjen mladim kuharima konobarima barmenima i voditeljima predstavit će i Akademija Raise the Bar powered by Coca Cola.

Središnja će se događanja održati u Hotelu Briig, gdje će u četvrtak 8. listopada u 10.00 sati biti službeno otvorenje, a istoga dana u hotelskom restoranu Median i ekskluzivna španjolska večera, dok će ostale četveroručne večere biti organizirane u restoranima Noštromo, Štorija, Zora bila, Zrno Soli i Bokerija.

Bit će to jedinstvena promocija Splita i Dalmacije kao vodeće mediteranske eno gastronomske destinacije te promidžba hrvatskog mediteranskog identiteta, mediteranske prehrane i baštine.

Festival Taste the Mediterranean održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Hrvatskog povjerenstva za Unesco, Ministarstva turizma i HTZ-a.