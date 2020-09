Teletubbiesi su male bebe spram tiktokera

Već se tjednima govori o influencerima, najčešće u negativnom tonu, nakon što je jedna od naših mladih influencerica napala restoran koji joj nije izišao ususret i dao joj besplatan obrok za objavu na Instagramu. Vjerojatno mnogima to zvuči pomalo blesavo, ali ako smo prihvatili 'novo normalno' u svakodnevnom životu, i ovo je nešto što moramo prihvatiti jer nove su generacije utjecajnika ovdje, s nama, i čini se da neće tako brzo nestati.

Multimedijska komunikacija

Iako starijima priča o influencerima, influensanju, 'žicanju' hrane u zamjenu za fotografiju i slično može biti izvan pameti, generacija Z odrasta u svemu tome, u influencerima vidi svoje uzore i prijatelje i mnogi njezini pripadnici i ne pomišljaju na 'normalne' poslove, već se svi u budućnosti vide kao youtuberi, instagrameri, tiktokeri. Influenceri su, uostalom, oduvijek među nama. Iako su oduvijek težili postići isti cilj, a to je utjecaj na nekoga, najčešće da potroši neki novac, razlikovali su se po načinu komunikacije.

Nekada je to bila isključivo govorna, poslije pismena te zvučna komunikacija, a u novije vrijeme interneta multimedijska, koja je, zapravo, i zaslužna za globalni uspjeh pojedinih novih influencera. Kako kaže Vedran Petranović, digital marketing director u tvrtki Ascanius Media, najveća prednost današnjih influencera u odnosu na prijašnje njihov je trenutačni globalni doseg. Ta prednost omogućava većem broju ljudi da postanu tzv. instantne zvijezde.

Glupo ko noć

Mnogim roditeljima već se sada diže kosa na glavi kad im dijete spomene željeno buduće zanimanje, a neki drugi već snimaju svoju djecu u nadi da će se možda probiti u svijet influenserskoga globalnog sela. Iako može biti upitno i može se postaviti pitanje je li moralno tako iskorištavati djecu, roditelji koji sudjeluju u takvim aktivnostima ne vide u tome ništa loše. Možda i najbolji primjer trenutačno je youtuberica iz Rusije s prebivalištem u SAD-u koja ima samo šest godina, a zarađuje, samo od YouTubea, 7,73 milijuna eura MJESEČNO. Da, dobro ste pročitali, 7,73 milijuna mjesečno.

Anastasija Radzinskaja, poznata i kao Nastja, šestogodišnje je dijete čiji roditelji vode nekoliko kanala na YouTubeu za djecu, uključujući Like Nastya, Like Nastya Vlog i Like Nastya Show. S tolikim proračunom, koji nije konačan jer u svojim filmovima ona i najčešće otac reklamiraju razne igračke kojima se ona, kao, igra, što je klasični product placement, taj mjesečni iznos može biti i mnogo veći. Ah, zaboravili smo, mala Nastja ima i profil na Instagramu ​s više od sto tisuća sljedbenika, pa i od toga kapne neka lovica, a vjerojatno je i na TikToku. Njezin kanal na YouTubeu ne možete izbjeći ako ste ikada djetetu upalili neki crtić jer na dva klika od svakog animiranog filma za djecu iskočit će nešto njezino. To ne začuđuje s obzirom na popularnost i proračun kojim raspolažu njezini roditelji.

A da su ti filmići glupi ko noć, nije potrebno trošiti riječi. Prije petnaest ili malo više godina mnogi su crtić Teletubbies proglasili zatupljivačem djece, ali prema ovome što se danas događa na pojedinim videokanalima na YouTubeu, Teletubbiesi su male bebe.

I pile i šarafe

YouTube je izvrstan kanal zarade za mnoge, pa i mi u Hrvatskoj imamo svog uspješnog youtubera. Njegovo je ime David Skrbin i on na svom profilu 'DS Doktor' vari, šarafi, pili i u svojoj garaži izrađuje razna mehanička čuda i vozila. S 1,35 milijuna pretplatnika naš je najpopularniji youtuber, ali on za razliku od mnogih doista nešto radi i od njega se nešto može i naučiti. No nekako mislimo da je od tih nešto više od milijun pretplatnika ipak malo pripadnika generacije Z, koji se više 'lože' na plesove na TikToku i tinejdžerske probleme koje mlade influencerice 'furaju' u svojim storyjima. David se u moru sličnih istaknuo nečim novim, zanimljivim, i tomu bi trebali težiti svi koji se bave tim poslom.

– Trenutačna zasićenost velikim brojem influencera rezultirala je velikom količinom nekvalitetnog sadržaja i sadržaja koji se vrlo često zasniva na kopiranju – kaže Petranović i dodaje da će influenceri u budućnosti morati prilagođavati svoj sadržaj dostupnim kanalima kako bi zadržali svoj utjecaj na druge.

Svaki influencer utječe na svoju publiku, ali moramo biti svjesni da neki od njih, sasvim sigurno, utječu i negativno. Svjedoci smo da neprikladan i uvredljiv sadržaj vrlo često ima mnogo reakcija (like, share, comment...), a s obzirom na to da su najmlađi najranjivija skupina, na svima je nama kao društvu da ih educiramo da broj 'lajkova' i 'šerova' ne definira pozitivna stajališta.

– Putokaz nam trebaju biti mnogi pozitivni primjeri u kojima influenceri kreiraju kvalitetan i edukativan sadržaj koji ciljana skupina prepoznaje i tako pozitivno utječe na nju. Influenceri trebaju težiti edukaciji i inovativnosti jer će se jedino tako istaknuti i profilirati – smatra Petranović.

Organska suradnja

Manuela Šola, vlasnica i direktorica Komunikacijskog laboratorija, slaže se s kolegom da sadržaj koji stvaraju novi influenceri na bilo kojoj od platformi mora biti autentičan i usklađen s osobnošću i influencera i brenda.

– Ključno je, kao i u svim promidžbenim kanalima, da sadržaj koji stvaraju bude autentičan. Iako to zvuči kao nešto što se podrazumijeva, često svjedočimo o suradnji između brendova i influencera koja je upravo suprotna. Kratkoročno to može donijeti rezultat u obliku velikog dosega, no dugoročno to nije dobro ni za jednu stranu. Influenceri gube ono što ih čini dobrim influencerima: vjerodostojnost i kredibilnost kod svojih pratitelja te sposobnost da utječu na njihove (kupovne) odluke. Kad je pak riječ o brendu, takva suradnja često nije financijski opravdana jer niti je ispunila ciljeve niti je brend 'prodao' svoju priču, proizvod ili uslugu. Vjerujem da će u budućnosti upravo zato i dalje rast nišni influenceri koji zaista zastupaju i 'žive' ono što reklamiraju te da će takvu, organsku suradnju publika bolje prihvatiti – kaže Šola.

Rješenja i za spolne bolesti

Vjerodostojnost i autentičnost kao važne stavke svakog profila naglašavaju i neke naše influencerice s kojima smo porazgovarali. Devetnaestogodišnja Nika Ilčić kaže da se YouTubeom 'počela baviti 2014.' i da je taj način zarade prepoznala i njezina mama, 'koja ima poduzetničkog duha i već me gotovo pet godina vodi kroz ovu moju priču', objašnjava nam Nika.

– Moja niša i interesi mijenjali su se kako sam odrastala i sazrijevala Na početku su to bili makeup-tutorijali, a onda sam malo skakala po fontanama i lizala svoju zahodsku školjku jer su to pratitelji tražili od mene da bih s njima ostvarila interakciju. Zatim sam govorila o spolnim bolestima i upućivala pratitelje što napraviti i komu se javiti ako im se to dogodi – kaže Nika i dodaje da je najvažnije biti autentičan, otvoren pošten i iskren te da će to pratitelji znati prepoznati i cijeniti, a nakon njih i brendovi.

Pratitelji i prijatelji

Hrvatska influencerica s adresom u SAD-u Natalija Ugrina dijeli to mišljenje i smatra kako pristupačnost i vjerodostojnost influencerima daju moć da utječu na druge.

– Ljudi će radije kupiti proizvod koji je preporučio influencer nego onaj koji vide na reklami u novinama ili na televiziji. Razlog je to što smo mi kao influenceri mnogo pristupačniji i bliži ljudima, oni prate naše živote i smatraju nas nekom vrstom 'prijatelja', a svi znamo da ćemo radije kupiti nešto što nam je preporučio prijatelj nego nešto o čemu ne znamo ništa – kaže Natalija, stavljajući sama prijatelje u navodnike jer, budimo iskreni, pratitelji nisu prijatelji, već dobar izvor zarade.

Bilo kako bilo, svima je jasno da influenceri neće netragom nestati, štoviše, bit će ih sve više. Na njima je da se pokušaju istaknuti, nadajmo se, pametnim i edukativnim objavama, na brendovima da za sebe nađu influencere koji će živjeti njihovu priču, a na nama, svima ostalima, jest da to ili prihvatimo ili ne pratimo i da nipošto ne ludujemo zbog toga poput nekih u medijima.