Tiffany&Co plagirao smaragdne naočale mogulskih prinčeva

Na modnoj reviji brenda Kenzo pažnju publike nisu privukli samo komadi koje je premijerno dizajnirao NIGO već neobične naočale Tiffany&Co-a na kreativcu Pharrell Williamsa. Kreacija ukrašena smaragdom i dijamantima najava je suradnje Pharrella i Tiffany&Co te bi s njom kupci bili jako sretni da se nije ispostavilo da je riječ o – kopiji. Naime, nakon što su društvene mreže preplavile fotografije Pharrella kako sa skupocjenim naočalama prati reviju iz prvog reda, mnogi su se korisnici javili da je sličnost s jednim antiknim komadom prevelika da bi bila slučajna.

Original ili plagijat?

Točnije, naočale kakve je kreirao Tiffany&Co nalikuju primjercima koje je prošle godine ponudila aukcijska kuća Sotheby's i to po cijeni od 1,5 do 2,5 milijuna funti. Naočale sa smaragdnim lećama i dijamantnim okvirom potječu iz Mogulskog carstva koje su u 16. stoljeću na području Indije osnovali potomci Mongola. Kako je čelni čovjek Sotheby'sa objasnio publici uoči dražbe, tom su dragom kamenju pripisivali spiritualna svojstva – dijamanti su povezani s nebeskim svjetlom, univerzumom, dok su smaragdi za tamošnji islamski narod bili simbol spasenja i vječnog života. Ti antikni primjerci, kako se pretpostavlja, kreirani su kako bi pomogli vlasniku da doživi prosvjetljenje i obrani se od zlih sila. Iz aukcijske su kuće tada naglasili da je riječ o izuzetno rijetkim komadima tako da je nejasno zašto je brend Tiffany&Co koji se kune u inovativnost i vještinu izrade iznimnih komada nakita, to pokušao podvaliti kao vlastiti dizajn. Naravno, postoji i šansa da doista nisu znali za postojanje 'mogulskih' naočala, ali s obzirom na nedvojbenu sličnost, bit će prilično teško uvjeriti publiku u njihovu nevinost.