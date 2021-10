Tisuću crteža Andyija Warhola prodaje se po bagatela cijeni, ali samo je jedan original

Njujorški umjetnički kolektiv MSCHF, poznat i kao Muzej krivotvorina (Museum of Forgeries) pustio je u prodaju čak tisuću crteža Andyija Warhola i to po cijeni od tričavih 250 dolara. Naravno, postoji kvaka: među njima je samo jedan original. Naime, kolektiv je kupio originalni crtež 'Fairies' čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 tisuća dolara, a korištenjem digitalne tehnologije i robotske 'ruke' koja je rekreirala Warholove poteze kistom, izradili su još 999 vjernih kopija. Svih tisuću primjeraka pustili su prodaju, a uspiju li za svaki od njih pronaći kupca, zaradit će 12 puta više od uloženog ili oko 250 tisuća dolara. Taj svojevrsni umjetnički ruski rulet, MSCHF je nazvao projektom 'Possible Real Copy of 'Fairies' by Andy Warhol', a cilj mu je (osim zarade) izazvati, kako su ih nazvali, pretenciozne kolekcionare i propitati arbitrarnu procjenu vrijednosti umjetničkih dijela.

Sotonske cipele

Također, ovim potezom žele umjetnost učiniti dostupnim svima pa tako sretnik koji 'ubode' originalni primjerak za samo 250 dolara može postati vlasnikom djela jednog od najvećih umjetnika 20. stoljeća.

Ovo nije prvi put da organizacija koja sebe naziva 'uličnim umjetničkim kolektivom sljedeće generacije', provocira javnost svojim projektima i umjetničkim kampanjama. Tako su, primjerice, nedavno lansirali projekt 'The 1 Million Dollar Puzzle' u kojem su kupci dobili zadatak složiti 'puzzle' na kojem je golemi QR kod, njegovim skeniranjem otkrili su jesu li dobitnici novčane nagrade od 25 centi ili milijun dolara. Također, u kolaboraciji s reperom Lil Nas X-om, lansirali su Satan Shoes ili sotonske cipele; redizajniranu verziju Nike Air Max 97 tenisica sa sotonskim simbolima. Ukupno 666 pari se prodavalo po cijeni od 1018 dolara. Ta cijena nije smišljena slučajno već je bila referenca na Bibliju, odnosno Evanđelje po Luki 10:18 u kojem se govori o Sotoni koji je 'poput munje pao s neba'. Taj provokativan projekt društvene su mreže dočekale na nož, a Nike je kolektiv i Lil Nas X dočekao i sa sudskom tužbom.