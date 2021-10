Top 10 medijskih franšiza: Pokémoni uvjerljivo najuspješnija medijska franšiza svih vremena

U godini u kojoj se slavi 25. rođendan japanskih džepnih čudovišta (Pocket Monsters), odnosno Pokémona, Universal Studio Japan udružio je snage s kompanijom koja upravlja tom medijskom franšizom (Pokémon Company) i najavio otvaranje prvog tematskog parka koji će posjetiteljima svoja vrata otvoriti sljedeće godine. Kako su objasnili u priopćenju, riječ je o revolucionarnom parku koji kombinira globalnu popularnost japanskih likova s Universalovom inovativnošću i sposobnošću da kreiraju autentično, vrhunsko iskustvo.

Iako kompanije nisu podijelili nikakve druge detalje, pa čak ni točan datum otvaranja, tvrde da će biti opremljen vrhunskom tehnologijom i jedinstven u svakom pogledu te da će značajno doprinijeti rastu prihoda od turizma. Ako je suditi prema dosadašnjim uspjesima Pokémona, vrlo je vjerojatno da će to obećanje doista i ispuniti. Naime, Pokémoni su uvjerljivo najuspješnija medijska franšiza svih vremena čija se vrijednost procjenjuje na 105 milijardi dolara.

Japanski junaci

Priča o Pokémonima počela je 1995. kada je Nintendo u svijet pustio igricu na Game Boy konzoli i to prema zamisli dizajnera Satoshija Tajirija. On je bio pasionirani ljubitelj video-igara i sakupljač kukaca, a upravo ga je taj hobi inspirirao da nacrta mladog trenera Asha Ketchuma i njegova neobična džepna čudovišta. Dvije godine kasnije, igrica je pretvorena u anime televizijski serijal i prikazana na tokijskoj televiziji, a 1998. prilagođena je za prikazivanje na američkom, a kasnije i na ostalim međunarodnim tržištima.

Ideja 'Moraš skupit' sve' Pokémone pokazala se izvrsnim marketinškim alatom budući da su ih fanovi brenda skupljali ne samo u igricama već i kroz AI aplikaciju (Pokemon Go), ali i kupuju njihove figurice, igračke i, naravno, kartice koje danas dosežu nevjerojatne iznose. Primjerice, Illustrator Pikachu promo-kartica iz 1998. u veljači ove godine prodana je za 375 tisuća dolara. U suštini, franšiza vlasnicima (Nintendo) donosi preko četiri milijarde dolara godišnje, a budući da posluje četvrt stoljeća, nalazi se na prvom mjestu najlukrativnijih medijskih franšiza ikad. Slijedi je Hello Kitty, još jedan fiktivni lik iz Japana, koji je od 1975. do danas utržio preko 84,5 milijardi dolara. Na popisu najuspješnijih franšiza nalaze se mahom američke kreacije čiji je uspjeh, bez sumnje, izniman, ali teško da može nadmašiti japanske junake, prije svega neuhvatljive Pokémone.