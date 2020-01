TOP PET ključnih potrošačkih trendova u 2020.

Potrošački trendovi 2020.

Ekološki sram

Ekološki sram nadogradnja je trenda ekostatusa, potrebe potrošača da konzumacijom ekološklih, 'zelenih' proizvoda i usluga demonstriraju svoj društveni status. No, danas je ekologija postala 'mainstream' pa se ekostatus transformirao u ekosram. Drugim riječima, postalo je sramotno ne kupovati ekološke proizvode.

Avatari

S obzirom na to da su potrošači dobro reagirali na neke virtualne verzije ljudi – ​avatare, sve više brendova ulaže u razvoj likova ('influencera', pomagača, ambasadora) koji izgledaju i ponašaju se kao da su od krvi i mesa, a zapravo su samo gomila virtualnih atoma s kojima se, gle čuda, potrošači mogu poistovjetiti.

Preobraženi dizajn

Preobraženi dizajn je treći trend s kojim će se brendovi, ako su pametni, htjeti uloviti ukoštac. Tu je, naime, riječ o nekoj vrsti evoluirane personalizacije proizvoda, odnosno sinergiji tehnologije i rastuće potrebe potrošača da se ponuda kompanije kroji prema njihovim specifičnim željama i da oni budu svojevrsni sukreatori.

'Burnout' ili izgaranje na poslu

Zbog rastućeg broja 'burnouta' ili izgaranja na poslu, pametni se brendovi trude ponuditi uslugu ili proizvod koji će pomoći kupcima da što bolje uravnoteže privatni i poslovni život, smanje im pritisak svakodnevice, učine ih da se osjećaju boljim i mirnijim, da rade i žive s manje stresa.

Civilni mediji

Sintagma civilni mediji odnosi se na malene, nišne platforme na kojima određene grupe potrošača mogu pronaći njima korisne i relevantne informacije, u čemu im mogu pomoći i brendovi. Primjerice, brend Sprite je u listopadu ove godine lansirao kampanju 'You Are Not Alone', koja adresira probleme koji muče mladež u Latinskoj Americi.