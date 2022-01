Twitter zaprimio rekordan broj zahtjeva svjetskih vlada da uklone sadržaj s platforme

Između siječnja i lipnja prošle godine, Twitter je zaprimio rekordan broj naloga za uklanjanje sadržaja ili gašenje računa korisnika na svojoj platformi. Ono što je tu posebna novost jest što su svjetske vlade u većem broju nego ikad sudjelovale u ukupnom zbroju pritužbi i zahtjeva za uklanjanjem. Kako prenosi Reuters, Twitter je za period od siječnja do lipnja prošle godine od vlada primio 43 387 pravnih naloga za uklanjanjem sadržaja s preko 190 tisuća korisničkih računa. To je najveći broj korisničkih računa na koje su se namjerile vlade od 2012., godine kad je platforma počela izvještavati javnost o primljenim nalozima. Zanimljivo je i to što čak 95 posto naloga dolazi iz svega pet zemalja svijeta – Japana, a potom Rusije, Turske, Indije i Južne Koreje, dok su zemlje poput Kine i Sjeverne Koreje svojim korisnicima u potpunosti blokirale Twitter.

Veliki izazovi

– Suočeni smo s neočekivanim izazovom povećanja broja intervencija i zahtjeva vlada za uklanjanjem sadržaja. Ova prijetnja privatnosti i slobodi izražavanja nas duboko zabrinjava i od nas traži punu pozornost – kazao je u priopćenju za medije potpredsjednik Twitterovog odjela za javnu politiku i filantropiju, Sinead McSweeney.

Dobra je stvar što je u odnosu na 2020. za 14 posto pao broj zahtjeva koji se tiču uklanjanja medijskog i novinarskog sadržaja, ali su ovakve intervencije političkih struktura svejedno zabrinjavajuće. No, ono što platformama svakako otežava borbu za pravo na slobodu izražavanja su optužbe s kojima su suočene. Regulatore brine što platforme nisu u stanju ukloniti lažne informacije i što ne čine dovoljno u vezi širenja govora mržnje. Dok ne riješe problem u vlastitim redovima, put do realizacije ideje o smanjenju broja vladinih zahtjeva za uklanjanjem sadržaja bit će daleko teži.