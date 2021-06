U Hrvatsku stižu dva Canneska lava – najprestižnije svjetske nagrade za tržišno komuniciranje

Na najvećem festivalu kreativnosti Cannes Lions, koji se ove godine održava online od 21. do 25. lipnja, čak dva hrvatska predstavnika osvojila su Canneskog lava, najprestižniju nagradu za tržišno komuniciranje na svijetu. Brončane lavove osvojile su agencija Bruketa&Žinić&Grey za Untouched by Light – rebranding pjenušavog vina slovenske vinarije Radgonske gorice te agencija MediaCom Zagreb za kreativnu uporabu podatkovne tehnologije na projektu Dogvertising, realiziranom u suradnji s Go2Digitalom za Pedigree Dentastix. O tome koliko je ovo izniman uspjeh svjedoči i podatak da je na to najprestižnije natjecanje u branši ove godine pristiglo ukupno 29 tisuća prijava.

Pjenušac iz mraka

Untouched by Light je projekt kojim su Bruketa&Žinić&Grey i Radgonske gorice umjesto tradicionalnog oglašavanja kreirali potpuno novi proizvod, s ciljem pozicioniranja ove vinarije na globalnome tržištu. Radi se o prvome pjenušavom vinu na svijetu koje se proizvodi, prodaje i kuša u potpunome marku, kao odgovor na znanstveno istraživanje koje potvrđuje negativan utjecaj svjetla na vinske arome, posebno na pjenušce. O proizvodu su izvijestili mediji diljem svijeta, što je rezultiralo interesom međunarodnih distributera pa je unatoč pandemiji ova vinarija dospjela na prodajna mjesta kao što su Casamona u St. Moritzu i luksuzne trgovine u Kini. - Ovo je sjajna vijest za hrvatske tvrtke koje žele izaći na globalno tržište, a nemaju velike marketinške budžete. Umjesto kampanje, kreirali smo originalan proizvod koji je privukao pažnju globalnih medija, a posljedično i distributera iz cijeloga svijeta. Ne morate biti bogati da bi svijet pričao o vama, morate samo raditi nešto zanimljivo. Kreativnost iz reklamnih agencija može se koristiti za puno više od kreiranja reklama - izjavio je u priopćenju Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey kojoj je lav stigao kao 'šlag na tortu' nakon što je isti projekt ovjenčan priznanjima Art Director's Club New York Best of Discipline, zatim Red Dot, Brand Impact Award i Grand Prix IdejeX.

Digitalna inovacija

Projektom Dogvertising agencija MediaCom Zagreb je u suradnji s Go2Digitalom napravila digitalnu inovaciju koja je uz kreativno korištenje formata omogućila ciljano oglašavanje prema vlasnicima pasa. Razvijen je algoritam koji u stvarnom vremenu prepoznaje psa i taj signal koristi za pokretanje oglasa na ekranima vanjskog oglašavanja. Algoritam je prepoznavao i specifičnosti pasa kako bi preporučio oglas za adekvatan proizvod, što je omogućilo značajno veću relevantnost oglasa šetačima pasa, a samim time i bolje prodajne rezultate. Canneski uspjeh MediaComa Zagreb je tim veći jer u istoj kategoriji u kojoj su osvojili broncu nisu dodijeljeni ni zlato ni srebro, a u Data Driven Targeting kategoriji u kojoj su došli do shortliste, nije dodijeljena nagrada. - Izuzetno smo ponosni na to što se hrvatska oglašivačka industrija ovom nagradom pozicionirala kao svjetski lider u upotrebi umjetne inteligencije. Ideja da kamere istreniramo da razumiju kako se ispred njih nalazi pas omogućila nam je postizanje gotovo stopostotne preciznosti pokretanja oglasa pred vlasnicima pasa. Kako je zagrebački ured MediaComa dio grupacije koja upravlja s oglašivačkim budžetom većim od BDP-a Hrvatske, posebno nam je drago da će naši kolege u preko 100 zemalja upravo na našem primjeru proučavati kako se pomiču granice tehnologije - poručio je Marko Matejčić, direktor za strateško planiranje u MediaComu. I ta je agencija ranije ove godine osvojila dvije značajne međunarodne nagrade za Dogvertising, naprije IAB Europe Mixx - najvažniju europsku nagradu za digitalno oglašavanje, zatim i Grand Prix, tri zlata i broncu na Festival of Media Global - ključnom svjetskom festivalu medijske industrije.