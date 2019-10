U Zadru otvoren sedmi BMW i MINI prodajno - servisni centar u Hrvatskoj

U Zadru je službeno otvoren drugi najveći prodajno – servisni centar u zemlji tvrtke Tomić & Co. generalnog zastupnika za BMW i MINI automobile te BMW motorkotače.

Ta sedma poslovnica Tomić & Co u Hrvatskoj, počela je s radom početkom lipnja na površini većoj od 2.200 četvornih metara. Zadarski prodajno - servisni centar izgrađen prema najnovijim standardima BMW Grupe, među najsuvremenijim je poslovnicama jednog automobilskog branda u Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje da je Tomić & Co. predvodnik u promicanju novih tehnologija i usluga na regionalnom tržištu.

Odličan smještaj zadarske poslovnice Tomić & Co., na magistrali, u blizini luke Gaženica, jamči dobru prometnu povezanost i laku dostupnost lokacije za sve ljubitelje istinskog zadovoljstva u vožnji u Zadarskoj i Šibenskoj županiji.

Na svečanosti u Zadru premijerno je prikazan 'THE 1', treće izdanje BMW-a serije 1, najuzbudljiviji model u svojoj klasi koji se od sada može naručiti diljem zemlje. Taj automobil je pridobio svjetsku pozornost svojim suvremenim dizajnom, tehnologijom ovjesa koja omogućuje maksimalnu okretnost i inovativnim mogućnostima povezivanja. Tijekom testnih vožnji Jadranskom magistralom okupljeni na svečanosti u novoj poslovnici, mogli su doživjeti fascinantnu voznu dinamiku tog lidera među premium kompaktima.

Brojne uzvanike iz javnog života Hrvatske i Zadra pozdravio je i vlasnik tvrtke Tomić & Co. Franjo Tomić, čija tvrtka, pored zastupstva BMW i MINI vozila za Hrvatsku, ima zastupstvo velike njemačke BMW Grupe i za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

Za više od 300 uzvanika koje je između ostalog zabavljala primadona zabavne glazbe Zorica Kondža, bila je to večer za pamćenje. Za tvrtku Tomić & Co. otvaranje još jedne poslovnice potvrda je ostvarenje planova razvoja tvrtke, najavljenih još tijekom rođendanskog slavlja tvrtke Tomić & Co. 2017. u povodu četvrt stoljeća generalnog zastupstva za BMW vozila.