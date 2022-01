Umjetnica Marina Abramović izdala set kartica s uputama za svjestan život

Jedna od vodećih umjetnica, pionirka 'performance arta' i globalni selebriti, Marina Abramović svoje je umjetničko djelovanje i, zapravo, doživljaj svijeta odlučila učiniti još komercijalnijim. U suradnji s engleskim izdavačem Laurence Kingom i autoricom Katylom Tylevich izdala je set ilustriranih kartica 'The Marina Abramović Method: Instruction Cards to Reboot Your Life' koje kupce uče izdržljivosti, koncentraciji, samokontroli, buđenju volje te savladavanju mentalnih i fizičkih ograničenja. U setu koji će se moći nabaviti od 13. veljače za 19,99 dolara, nalazi se 30 kartica s instrukcijama poput 'Popijte čašu vode što sporije možete', 'Hodajte unatraške s ogledalom', 'Podijelite svoj teret sa stablom' ili pak 'Osjetite ljutnju, a onda joj kažite – stop'.

Inspiracija iz performansa

Kako je u knjižici koja dolazi zajedno sa setom zapisala umjetnica: 'Uloga umjetnika je uloga sluge. Želim vam prenijeti svoje znanje. Tijekom godina putovanja, učenja, podučavanja i stvaranja umjetnosti, pronašla sam različite načine kako premostiti krhke granice između realnosti'.

Iako će mnogi zakolutati očima na ove upute, ljubiteljima umjetnosti Marine Abramović one će zvučati prilično poznato. Naime, u počecima svog umjetničkog djelovanja Abramović se u performansima usredotočila na strahove i oslobađanje straha od boli, dok je u zrelijim radovima, potaknuta različitim učenjima (primjerice, šamanske i budističke tradicije) počela snažnije propitivati granice izdržljivosti i ljudske energije, materijalnog i duhovnog, svijesti, smrtnosti, iskustvu sebe.

Studente na radionicama, a i u svom Institutu uči takozvanoj 'Marina Abramović metodi' koja uključuje vježbe slične onima na karticama, a svaka od trideset uputa vuče reference iz nekog od njenih dosadašnjih umjetničkih performansa. Kritičari će joj vjerojatno zamjeriti ovaj iskorak u svijet 'self-helpa', ali Abramović, vješta u marketingu gotovo kao i u performansima, nikad nije brinulo hoće li komercijalnost ugroziti njenu umjetnost.