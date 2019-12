Upoznajte Veselina Krstovskog, glumca specijaliziranog za uloge u videoigrama

Kao i na gotovo sve segmente naših života, nova tehnološka 'čuda' snažno su utjecala i na način na koji se snimaju filmovi i izrađuju videoigre. CGI tehnika je izgradnju velikih filmskih setova učinila potpuno nepotrebnom, dok su videoigre postale realističnije nego ikada prije. Razloge za ovo posljednje dobrim dijelom pronalazimo i u činjenici da likovima u igricama pokrete 'daju' stvarni glumci. Jedan od takvih je i Veselin Krstovski koji se u posljednje vrijeme posvetio upravo takvim ulogama, o čemu smo i popričali za Lider.

Kako točno funkcionira MoCap i kada ste se profesionalno počeli baviti njime?

Motion Capture ili Performance Capture je tehnika snimanja ljudskog pokreta za digitalne svrhe. Prvi su je komercijalizirali filmovi, a nakon njih i igre. Radi se o sistemu koji pomoću kamera ili senzora te odijela, kojeg navlače na sebe glumci, hvata glumčev performans koji je prilagođen za potrebe filma ili igre. Ideja je došla još davno kada sam vidio performans Andyja Serkisa u 'Gospodaru Prstenova', no tek sam na studiju u Pragu počeo razmišljati da se specijaliziram za takvu vrstu glume.

Koliko prosječno traje Vaš angažman na jednoj videoigri i koliko takvih angažmana imate? Primjerice, na godišnjoj bazi.

Angažman izgleda otprilike ovako. Sastajemo se s tvorcima igre koji su u tom slučaju i njeni redatelji. Oni mi predoče koliko likova trebaju za igru te kakvoga tipa, poslije čega radim glumačku pripremu za njih. Na dan snimanja prolazimo svakog lika i snimamo njegove pokrete. Usput ima i puno improvizacije gdje proizađu zanimljive stvari. Trajanje angažmana ovisi o količini pokreta koju trebaju za lik, kao i ulazi li u to kompleksnija gluma koja zahtijeva scenarij. Ali možemo reći od tri dana za jednostavnije zahvate do dva tjedna za kompliciranije. Pošto sam službeno na hrvatskoj sceni samo godinu dana, prvo je trebalo raditi na vidljivosti pa nije bilo previše angažmana. No, to se polako mijenja na bolje.

Jeste li fokusirani više na inozemstvo ili se dovoljno posla može naći i kod nas?

Mala smo zemlja i nema mnogo proizvođača igara kojima treba ovakva vrsta oživljavanja likova, tako da kad jednom napravite posao za jednog developera, to je to. Filmovi se kod nas u MoCap tehnici još uvijek nisu počeli snimati pa je plan obići inozemstvo.

Ako se ne varam, MoCap predstavlja prilično novu, široj javnosti nepoznatu tehnologiju. Koliko se glumci vani okreću takvim ulogama?

Koliko zarađuju Motion Capture Artisti, kakvi su honorari za glumu u videoigrama?

---MoCap nije nova tehnologija, ali zadnjih desetak godina je CGI preuzeo tehniku kojom se prvenstveno snimaju filmovi. Što može biti dobro, ali i ne mora. To je jeftinija varijanta od izgradnje stvarnih setova i glumci su se počeli sve više okretati tome kao dodatnom načinu pronalaženja uloga.

Dobro pitanje, ali odgovor je malo kompliciraniji. Vani bez problema glumac može uzeti oko 500 eura za dan snimanja MoCap tehnikom. Usluge MoCap snimanja skaču i do vrtoglavih 5000 eura na dan, samo za jednu osobu. No tu već pričamo o AAA naslovima ili blockbuster filmovima. Ako ste glavna uloga, cifre su puno, puno više. Ja sam svoje cijene ipak prilagodio ovom području.

Imate i svoj studio Wave. Recite mi nešto više o njemu – kada ste krenuli s tim i čime se sve bavite unutar Wavea?

Wave je navršio godinu dana i glavna je aktivnost bila Motion Capture. Uz to radimo i videoprodukciju te kreativna rješenja za reklamiranje brendova. Napominjem kreativna rješenja jer svaki naš videouradak ima priču iza sebe. Također, proizvođačima igara nudimo stručno vodstvo za kreiranje njihovih videotrailera ili priča za promociju.

Nedavno ste sudjelovali na zagrebačkom InfoGameru. Kako je izgledao Vaš nastup i kakve su bile reakcije?

Na Infogameru je bilo jako zabavno. Uglavnom sam bio konstantno obučen u to odijelo koje je u realnom vremenu na televizoru prikazivalo animiranog lika. Djeci je to bilo zabavno, pogotovo kada smo doveli plesača, Parkour majstora i Airsoft rekreatora kojima smo dali to odijelo. Oni su izvodili ono u čemu su najbolji, a odijelo je snimalo te pokrete.

Pohađali ste filmsku školu u Pragu, gdje ste učili ne samo o glumi, nego i o režiji. Jeste li još uvijek aktivni na filmu i u kazalištu ili su Vaše glumačko-redateljske sposobnosti danas isključivo u službi MoCapa?

U pravu ste, zadnjih godinu dana sam se posvetio MoCapu i nije bilo vremena za druge stvari, ali pošto se to sada nekako zakotrljalo, od iduće godine se vraćam castinzima za flmske uloge.

Kakva je situacija na glazbenom planu? Kada sam prvi puta čuo za Vas, pjevali ste u heavy metal bendu Keops.

Keops je odličan heavy metal bend kojemu nisam imao viška vremena za dati, a oni su trebali baš to. Nekoga tko će im dati svoje vrijeme jer su kretali u novi album i svirke po inozemstvu s novim i još žešćim zvukom. Tako da je dogovor bio da budem pjevač dokle mogu ili dokle oni ne nađu nekoga za stalno i tako smo napravili. Nekoliko novih projekata mi je na umu, ali trenutno tražim postavu kojoj fali vokal, da ne zahrđam.

Za kraj, koji su planovi za dalje? Pripremate li neke projekte, uloge koje biste ovom prilikom željeli izdvojiti?

Ima ih, i to je dobro. Spremamo nekolicinu VR projekata koji bi trebali izaći iz našeg studija, ali o kojima još ne smijem pričati. Ovisi o daljnjem razvoju događaja idućih par mjeseci. A zadnja uloga koja mi je bila jako draga je u igri domaće tvrtke Red Martyr Entertainment iz Pule. Radi se o naslovu 'Saint Kotar' koji uskoro izlazi kao demo i za koji smo glumački napravili dva glavna lika. Radi se o 'Point & Click' avanturi koja s MoCap animacijama stvarno odlično izgleda.