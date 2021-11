Vagina ne treba mirisati na pina coladu, poručuje kompanija Love Wellness

Budući da posluju u eri u kojoj potrošači traže da dokažu svoju svrhu koja nadilazi puko zbrajanje prihoda, brendovi sve češće ulaze u ulogu onih koji progovaraju u ime svojih kupaca, pomažu im da se riješe srama, predrasuda, krivih uvjerenja i žive slobodan život po svom ćeifu, sretni točno takvi kakvi jesu. No, ono što je posebno zanimljivo (i značajno) jest što posljednjih mjeseci postaju sve glasniji kad je u pitanju – vaginalno područje.

Recimo, Gillette je sa svojim Venusom skladao odu pubičnim dlakama naglašavajući da je to dlaka k'o svaka druga, brend Annovera je u svojoj kampanji pozvao potrošače da prestanu koristiti deminutive i metafore i 'onu stvar' nazovu pravim imenom – vagina, a Essity lansirao provokativnu kampanju Viva la Vulva. Kompanija koja posluje u industriji osobne njege, Love Wellness, posljednja je u nizu onih koje su se odlučile usredotočiti na vaginu/vulvu i to točno onakvu kakva ona jest. I ne, ne miriše na cvijeće.

Prirodan miris

U sklopu svoje najnovije kampanje 'Scent by You' objavili su 'Public Cervix Announcement' ili, u slobodno prijevodu, javno priopćenje cerviksa u kojem objašnjavaju da je pina colada koktel, a ne nešto na što trebate mirisati; cupcake od vanilije desert, a ne nešto na što trebate mirisati, a san ivanjske noći književno djelo, a ne nešto na što treba mirisati vaša vagina. Cilj im je poručiti svim ženama da nema razloga sramiti se i/ili biti nesigurne u vezi svog vaginalnog područja, posebno njegovog prirodnog, 'tjelesnog' mirisa. Umjesto da po trgovinama traže gelove i sapune za osobnu njegu koji mirišu na cvijeće i proljeće, trebali bi se usredotočiti na kvalitetu tih proizvoda, njihovu Ph vrijednost, sastav i, po mogućnosti, birati s neutralnim mirisom ili one koji su potpuno fragrance-free.

– Nedostaje iskrenih i otvorenih razgovora u vezi brige o vaginalnom području. Do žena dolazi niz dezinformacija zbog čega se one osjećaju posramljeno u vezi svojih vagina i vulvi. Edukacija i proizvodima koji dosta rade temelji su našeg brenda, a nadamo se da ćemo ovom kampanjom pomoći u skidanju stigme u vezi njege tog dijela tijela i pokazati im da je sve u redu s njihovim vulvama – poručila je priopćenju izvršna direktorica i osnivačica Lauren Bosworth, Love Wellness.