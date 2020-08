[VIDEO] AMG GT BLACK SERIES - S motorom V8 ovo je najmoćniji Mercedes današnjice na cesti

Sredinom srpnja Mercedes je predstavio svoj AMG GT Black Series. Mercedesova 'Crna serija' od 2006. godine donosi uvijek poseban tip automobila koji je prije svega sportski i koji prenosi tehnologiju iz motosporta u serijsku proizvodnju. Iako ne izgleda kao automobil u kojem biste izašli na običnu cestu, Mercedes AMG GT Black Series ima to odobrenje premda je izgledom trebao ostati zacementiran na stazama za utrke. A tko to ne bi pomislio kada je ovaj AMG GT s motorom V8 najmoćniji Mercedes na cestama.

Sportska snaga

Sa snagom od 730 KS i maksimalnim okretnim momentom od 800 nM, ovaj automobil do stotke stiže za samo 3,2 sekunde, do 200 km/h mu treba manje od devet sekundi, a maksimalna brzina iznosi mu nevjerojatnih 325 km/h. Četverolitreni V8 motor uparen je sa sedamstupanjskim AMG SPEEDSHIFT DCT 7G mjenjačem, a aerodinamika automobila preuzeta je sa sportske verzije i aktualnoga trkaćeg Mercedesova automobila AMG GT3. To znači da je 'cestovni' AMG GT izgledom veoma sličan sportskoj, tj. trkaćoj verziji automobila. Veliki ulazi za zračni hladnjak, prstenovi koji optimiziraju protok zraka, zračne zavjese pored kotača i potpuno obložena podnica jamče smanjen otpor zraka pri velikim brzinama, ali i ugodniju sportsku vožnju. Tu je i prednji razdjelnik koji se može namjestiti u dvije verzije – street i race, ovisno jeste li na običnoj cesti ili na stazi. Ako je uključena opcija race, razdjelnik omogućava da se stvori Venturijev efekt koji će pritisnuti automobil još bliže podlozi kako bi bio stabilniji. Znači, povećat će mu se downforce, što je izrazito bitno pri velikim brzinama i na opasnim zavojima.

Skupo, vrlo skupo

U unutrašnjosti AMG GT Black Series sadrži potpuno digitalne zaslone instrumenta iz AMG GT obitelji s instrumentnom skupinom koja mjeri 12,3 inča ispred vozača i 10,25-inčnim multimedijskim monitorom na središnjoj konzoli. Iako iz Mercedesa još nisu objavili konačnu cijenu i precizan datum izlaska novog modela AMG GT Black Series, predviđa se da bi se početna cijena mogla kretati od oko 335 tisuća eura naviše, ovisno o opremi.