[VIDEO] Bigster Concept razveselit će mnoge poklonike ‘off-roada‘

Renault je prošloga tjedna predstavio svoju strategiju budućnosti nazvanu Renaulution, odnosno glavne smjernice petogodišnjeg plana Grupe. Budući da je u Grupi Renault i Dacia, bila je to prilika da se pokaže koncept Dacie Bigster. Riječ je o velikom SUV-u koji će biti veći od trenutačno jednog od najprodavanijih modela Dacie – Dustera. Kako se moglo čuti na predstavljanju noviteta Grupe, plan je da Dacia Bigster cestama zagospodari do 2025. Bigster je dug čak 4,6 metara, što znači da je za 280 milimetara duži od spomenutog Dustera. To bi trebalo omogućiti još više prostora u unutrašnjosti automobila, a spominje se i opcija s trećim redom sjedala.

Atraktivan i robustan

Iako mnogi detalji nisu otkriveni, kao, recimo, što će pogoniti taj robusni SUV, zna se da će biti postavljen na platformu CMF-B kojom se već koriste novi Dacia Logan i Sandero, Renault Clio i Captur te Nissan Juke i Note.

Pretpostavlja se da će, što se motora tiče, Bigster dolaziti s nekoliko varijanti benzinskih, a u ponudi će zasigurno biti i jedan plug-in hibridni model. Izgleda veoma atraktivno i pomalo futuristički te svakako robusno – na prvi pogled odaje dojam čvrstoće i pouzdanosti, baš kakav bi off-road automobil i trebao biti.

Sprijeda izgleda prilično agresivno s masivnom maskom od reciklirane plastike, širokim blatobranima, velikim usisnicima za zrak i zanimljivom svjetlosnom trakom koja odaje njegov futuristički stav.

Zrači sigurnošću

Straga dominiraju svjetlosni potpis 'Dacia' i stražnja svjetla u obliku slova Y. Lišen nepotrebnih detalja, automobil izgleda pouzdano i zrači sigurnošću, što će zasigurno znati prepoznati mnogi ljubitelji izvancestovne vožnje, ali i istinski zaljubljenici u modele SUV-ova.

Za kraj dodajmo da je Dacia osnovana u Rumunjskoj davne 1968. i da ju je Grupa Renault preuzela 2004. predstavivši prvi zajednički model Logan. Nakon njega uslijedili su i modeli Sandero i Duster, s kojim se Dacia pozicionirala na tržištu i ostvarila velik tržišni uspjeh prodavši više od sedam milijuna vozila.