[VIDEO] Četvrta, najpovoljnija izvedba električnog Taycana

Nakon modela Taycan Turbo S, Taycan Turbo i Taycan 4S Porsche je predstavio četvrtu verziju svoje prve potpuno električne sportske limuzine. Taj novi model dolazi sa stražnjim pogonom i potencijalnim kupcima nudi dvije veličine baterije – Performance i Performance Plus.



Performance donosi snagu od 300 kW, snaga baterije Performance Plus penje se na 350 kW, a doseg prema WLTP-u iznosi 431 kilometar odnosno do 484 kilometra.

Plaćanje i punjenje

Kao najmlađi predstavnik te modelske obitelji Taycan od početka ima sve novosti koje su u druge verzije uvedene s novom modelskom godinom.

Tako, primjerice, funkcija Plug & Charge dopušta ugodno punjenje i plaćanje bez kartice ili aplikacije: čim je kabel za punjenje priključen, Taycan kodirano komunicira s postajom za punjenje koja raspolaže funkcijom Plug & Charge. Nakon toga automatski se pokreće postupak punjenja. To vrijedi i za plaćanje. Kao posebna oprema tu su kao i kod drugih verzija podignuti (head-up) zaslon u boji i on-board punjač sa snagom punjenja do 22 kW.

Obje varijante​ Taycana postižu ubrzanje s mjesta do 100 km/h u 5,4 sekunde, a maksimalna je brzina obaju modela 230 km/h. Maksimalna je snaga punjenja do 225 kW (baterija Performance) odnosno do 270 kW (baterija​ Performance Plus). Obje se baterije mogu napuniti s pet na 80 posto u 22 minute i 30 sekundi pa je već nakon otprilike pet minuta vozilo opremljeno energijom za daljnjih 100 kilometara vožnje.

Uspješna 2020.

Porsche je uspješno krenuo u potpuno električno doba. Godine 2020. isporučio je vlasnicima gotovo 20.000 Taycana. To električno sportsko vozilo već je osvojilo pedesetak međunarodnih nagrada, prije svega na glavnim tržištima: u Njemačkoj, SAD-u, Velikoj Britaniji i Kini.



Novi Taycan na stražnji pogon nositelj je i Guinnessova svjetskog rekorda za najduži drift s električnim vozilom: prešao je točno 42,171 kilometar bez zaustavljanja u bočnoj vožnji. Taycan sa stražnjim pogonom prema trgovcima kreće od sredine ožujka i u Njemačkoj će stajati 83.520 eura, uključujući PDV.