[VIDEO] Hyundai i20 - izgled novog modela ne prati ponuda motora

Korejska tvrtka polako je, ali sigurno posljednjih godina obnovila sve svoje modele i ne pokazuje znakove usporavanja. Tako je na red došao i novi Hyundai i20. Novi i20 oslanja se na dizajnerski jezik koji su u Hyundaiju nazvali Sensuous Sportiness, što pokazuje da slavni proizvođač automobila neće bježati od sportskog izgleda kad je riječ o novim osvježenim modelima.

Sportski agresivno

To potvrđuje i izgled novog modela koji je mnogo agresivniji i atraktivniji od svog prethodnika. Prednjim dijelom automobila dominira velika mrežasta maska koja se naslanja na svjetla koja su također doživjela promjene i koja svojim izgledom pridonose agresivnom nastupu novog Hyundaija.



Poklopac motora posebno je oblikovan kako bi se uklopio u sportski izgled, a i sportski detalji kao usisnici zraka namjerno su naglašeni kako bi se postigao željeni efekt. Stražnja strana automobila također je doživjela zanimljive preinake, a to se najviše vidi na stražnjim svjetlima koja su međusobno povezana svjetlosnom trakom.

Više prostora

---Iako njeguje agresivan izgled, ispod poklopca motora nisu baš agresivni motori. U ponudi su tako 1,2-litreni četverocilindrični motor snage 84 KS, zatim 1,0-litreni turbobenzinac T-GDi snage 100 KS te najjača hibridna verzija s 48-voltnim električnim sustavom i snagom od 120 KS. U ponudi će biti ručni mjenjač i 7-stupanjski automatski, ovisno o modelu.

Unutrašnjost automobila još nije pokazana, za što ćemo morati čekati samo predstavljanje na automobilskom sajmu u Ženevi, ali zna se kojim će sve sigurnosnim sustavima biti opremljen novi i20. Sigurnost je kako i treba biti kod novih automobila, a i20 može se pohvaliti paketom SmartSense koji uključuje sustav izbjegavanja nesreće s pomoću automatskog kočenja, sustav za zadržavanje vozila unutar traka i sustav nadzora mrtvog kuta.



Ako govorimo o dimenzijama, novi i20 duži je i širi od prethodnika, ali i malo niži. No to ne utječe na putnike na stražnjem sjedalu koji će zahvaljujući većem međuosovinskom razmaku ipak imati više prostora nego što je to bio slučaj s prethodnikom. Također, prtljažnik je povećan za 25 litara. Kao što smo rekli, novi i20 bit će predstavljen na sajmu u Ženevi ovog ožujka.