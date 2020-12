[VIDEO] JAC E-S2 - Električni kinez na hrvatskim cestama

Već nekoliko mjeseci na hrvatskom je tržištu moguće kupiti kineski automobil. Iako možda mnogi na prvu imaju averziju prema automobilu Made in China, kompaktni crossover JAC E-S2 ne zaostaje za poznatijim europskim i svjetskim markama. Iako je kineski automobil, odlikuje ga talijanski dizajn koji potpisuje Daniele Gaglione, poznat kao dizajner automobila marke Alfa Romeo. Naravno, to je potpuno električno vozilo koje pokreće Samsungova baterija od 39 kW, što je dovoljno za prelazak oko 275 kilometara prema ciklusu WLTP, a baterija se na brzom punjaču puni do 80 posto za samo jedan sat.

Solidan u vožnji

Iako se proizvodi u Kini, dijelovi ovog automobila dolaze većinom od kineskih susjeda. Tako je baterija iz Koreje, kao i motor, a CVT mjenjač je japanski. U unutrašnjosti prevladava koža; sjedala, upravljač, sve je to u koži s mnogo ukrasnih šavova.

Zapravo, iznutra E-S2 djeluje profinjeno, više europski nego kineski, a takvi su i ostali materijali u automobilu. Jedina je zamjerka pomalo zastarjela instrumentna digitalna ploča koja pokazuje samo osnovne podatke. No to ne oduzima mnogo tom kineskom automobilu koji se i u vožnji ponaša sasvim solidno, pa može stati uz rame poznatijim konkurentima.

Najavili veći SUV

E-S2 opremljen je kamerom s panoramskim pregledom od 360° i senzorima za parkiranje, a tu su i Hill Assist Control, ECO mod s regenerativnim kočenjem, automatska klima, tempomat te centralno zaključavanje.

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) osnovan je 1964. i od 2002. bavi se i proizvodnjom automobila. Kompanija je u vlasništvu Narodne Republike Kine i trenutačno je jedan od deset najvećih kineskih proizvođača automobila. Za iduću godinu najavila je novi, veći SUV i obiteljski model za europsko tržište.

E-S2 dolazi s jamstvom od tri godine ili 100.000 kilometara na cijelo vozilo te osam godina ili 160.000 km na bateriju. Na našem tržištu stoji oko 247.900 kuna s PDV-om.