[VIDEO] Porsche Taycan - Električni puritanac mijenja pravila igre

S vremena na vrijeme pojavi se automobil koji je, kako Amerikanci kažu, 'game changer', i to se upravo odnosi na potpuno elektrificiranog Taycana. Unutrašnjost mu je potpuno digitalna osim središnjeg sata, koji njeguje isti izgled u svim Porscheovim modelima. Kontrolna ploča vozača blago je zakrivljena i pokazuje sve relevantne podatke o automobilu, stanju baterije, pritisak u gumama, domet i još hrpu toga.

Potpuno nova platforma

Samo nabrajanje prešlo bi dopušteni broj znakova u ovom tekstu. U sredini je pravokutni zaslon veličine 10,9 inča, a dodatni zaslon postavljen je i kod suvozača. Načini vožnje se kao i kod ostalih modela mijenjaju kotačićima postavljenim na upravljaču. Taycan se odlikuje niskim težištem, nižim i od onoga u modelu 911, ali i nižim od svih električnih vozila trenutačno dostupnih na tržištu, na što su iz Porschea s pravom ponosni. Taycan 'sjedi' na potpuno novoj platformi, a baterije su spuštene u podvozje automobila i to cijelom širinom i dužinom, što je revolucionaran potez koji nitko dosad nije napravio. Novi Porsche uključuje litij-ionsku bateriju od 93,4 kWh između dviju osovina, od kojih je svaka opremljena elektromotorom. Upravljač i ovjes na sva četiri kotača su mu na osnovi Panamere, kao i stražnji dvostupanjski mjenjač, koji automobilu omogućuje postizanje najvećeg ubrzanja pri startu.

Prvi put 800-voltni sustav

No, ono što Taycana čini takvim mjenjačem igre je 800-voltni sustav, koji se također dosada nije upotrebljavao. Klasika je 400 V, a Taycan nudi dvostruko više. Sustav od 800 V omogućava veoma visoke performanse, manje topline koja se razvija u baterijama i motorima i smanjeno vrijeme punjenja. Taycan možete 'napuniti' na brzom punjaču do 80 posto punoga kapaciteta baterije u samo 22,5 minuta, s dosegom od 450 kilometara. Taycan nudi Turbo i Turbo S model. Turbo verzija ispod poklopca skriva 625 KS i do stotke joj treba 3,2 sekunde, a Turbo S ima 761 KS i ubrzanje do sto za samo 2,8 sekundi. Posebnost je da je skinuta nedostižna granica – Taycan dostiže 200 km/h za manje deset sekundi.