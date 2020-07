[VIDEO] Premijera prve posve električne verzije luksuznog sportaša

BMW nas je prošlog tjedna obradovao još jednom digitalnom premijerom svog modela. Riječ je o iX3, električnoj verziji modela X3. Tim potezom tvrtka se polako približava nakani da elektrificira svoju flotu automobila. Novi iX3 dio je strateškog pristupa nazvanog 'Power of Choice' kojim će BMW pokrivati širok raspon korisničkih zahtjeva, pa je u skladu s tim X3 prvi model koji će biti dostupan s visokoučinkovitim benzinskim i dizelskim motorima, plug-in hibridnim sustavom ili čisto električnim pogonom.



Pogonski sustav razvija maksimalnu snagu od 210 kW i najveći okretni moment od 400 Nm, što omogućava električnom BMW-u da do sto kolimetara na sat ubrza u 6,8 sekundi, a najveća maksimalna brzina ograničena mu je na pristojnih 180 km/h.

Zatvoreni 'bubrezi'

Baterija od 80 kWh i velika učinkovitost pogonskih sustava omogućuju novom BMW-u iX3 raspon do 460 kilometara u ispitnom ciklusu WLTP i do 520 kilometara prema ispitnom protokolu NEDC.



Dodajmo da se električni iX3 na brzom punjaču puni do 80 posto u samo 34 minute. Novi je model dug 4734 mm, širok 1891 mm i visok 1668 mm, a međuosovinski je razmak 2864 mm. Prtljažni prostor u osnovi zaprima 510 litara, ali s preklopljenim sjedalima obujam raste na 1560 litara.

Proizvodnja u Kini

---Prednja je maska automobila, tj. 'bubrezi', zatvorena kako bi se povećala aerodinamičnost, a plavkasti detalji izvana i iznutra podsjećaju da je to električno vozilo.

BMW-ov iX3 opremljen je i novim navigacijskim sustavom koji omogućuje izračun vremena ruta i dolaska s još većom brzinom i preciznošću, inteligentnim osobnim asistentom koji omogućuje integraciju pametnih telefona s Apple CarPlayom i Android Autom, daljinsku nadogradnju softvera, digitalnu uslugu BMW Connected Charging, telefoniju s bežičnim punjenjem te audiosustav, uključujući DAB radioprijamnik. Tu je i Parking Assistant Plus koji uključuje kameru za vožnju unatrag, BMW-ova kontrola gesta, WLAN hotspot, ali i niz sigurnosnih i drugih sustava koji jamče ugodnu i sigurnu vožnju.



Električni BMW iX3 proizvodit će se u Shenyangu u Kini, a na tržište stiže do kraja godine. Za sada je poznata cijena u Njemačkoj, gdje se za najpovoljniji model mora izdvojiti 68.040 eura, odnosno oko 512.000 kuna.

---