[VIDEO] Prvi električni model M jurilica je koju pogone dva motora

Prošloga tjedna BMW je pokazao svoga novog električnog ljubimca iz serije M, koja je uvijek bila siguran način za prepoznavanje sportskog automobila. Novi i prvi električni automobil iz serije M dolazi s nazivom i4 M50 i nagoviješta kako bi mogla izgledati električna budućnost marke. Iako smo navikli da BMW-ova serija M dolazi sa snažnim benzinskim motorima, ni ova električna izvedba neće proći nezapaženo.

Opcija za snagu

Unatoč drugačijem pogonskom sklopu M odjel ostao je dosljedan sebi te je napravio pravu električnu jurilicu koja dolazi s dva elektromotora, od kojih svaki proizvodi 272 KS, što znači da ukupna snaga novoga električnog BMW-a iznosi 544 KS. No, treba dodati da ti odlični brojevi vrijede samo kada se aktivira opcija Sport Boost, koja daje dodatnih 67 KS, ali samo na desetak sekundi.

Čiste linije

Bez te opcije, kombinirana snaga iznosi 469 KS. Sve to znači da novi BMW iz serije M do stotke stiže za svega 3,9 sekundi, što je dvije sekunde brže od standardnog modela i4, a maksimalna mu je brzina ograničena na 225 kilometara na sat. Kada se priča o električnim automobilima, jedna od najvažnijih stavki je i doseg s jednim punjenjem, a iz BMW-a kažu da bi novi i4 M50 trebao prijeći oko, dok će mu za punjenje baterije biti potrebno oko sedam sati. Međutim, tu je i opcija brzog punjenja, koja novi BMW napuni do 80 posto za svega pola sata.

Predstavljeni BMW-ov 'električar' izvana izgleda veoma atraktivno, čemu pridonose zatamnjeni oblozi, detalji od karbonskih vlakana, velika bubreg-rešetka te LED svjetla, koja mu daju posebno agresivan štih. U unutrašnjosti linije djeluju čisto i nenametljivo, a u sredini kokpita dominira veliki zakrivljeni zaslon okrenut prema vozaču. Sjedala su posuđena od modela M3 i M4, a to nitko neće zamjeriti. Električni BMW-ov M očekuje se u salonima u prvoj polovici 2022. godine, s cijenom oko 80 tisuća eura.