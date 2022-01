[Video] Redizajnirani Macan melem je za oči, ali i uši

Porsche je redizajniranim Macanom ponovno pokazao svoju srž, a to su, naravno, sportski automobili. Iako je Macan manji SUV, nove izvedbe tog modela, posebno S i GTS, isijavaju pravu sportsku narav, nekako prepoznatljivu za Porsche. S novom prednjom maskom i potpuno novim stražnjim dizajnom novi se Macan približio izgledu ostatku game, a 3D elementi i integrirani usisnici zraka samo pridonose atraktivnosti kojom Macan ulazi u 2022. godinu. S redizajnom su stigla i LED svjetla s Porscheovim sustavom dinamičke rasvjete (PDLS) te stražnji spojler koji upotpunjuje sportsku narav novog Macana. Tri su modela u ponudi: Macan, Macan S i Macan GTS.

Svako novo slovo donosi i više snage, pa najslabiji model stiže s 265 KS, model S pak s 380 KS, a GTS nosi čak 440 KS. Treba napomenuti da su svi motori benzinski. Unutra je također mnogo novosti, od komandne ploče koja je sada osjetljiva na dodir do multifunkcionalnoga sportskog upravljača s prekidačem za promjenu načina vožnje Sport Chrono, kao i nove ručice mjenjača koja je preuzeta s modela 911. A tu je i tradicionalni analogni sat koji sada dolazi kao standardni dio opreme svih Macana. Što se tiče vožnje, ona je kao i u svakome Porscheu precizna i fantastična. Ako pak vozite u modu vožnje Sport Plus, postaje i melem za svačije uši.

Isprobali smo ga

Na testiranju novog Macana vozili smo model S s full opremom u papaya metalik boji koja na cesti ne prolazi neopaženo. Također, interijer sa sportskim sjedalima, dekorativnim šavovima u papaya boji, kao i pojas iste boje čine unutrašnjost Macana veoma atraktivnom i nekako sportski nastrojenom. Interijer Macana krasi i novi okrugli dizajn elemenata instrumentalne ploče (dva analogna i jedan digitalni) te potpuno redizajnirana centralna konzola s otvorenim odjeljkom za spremanje manjih stvari. Tu je i nova skraćena ručica mjenjača dizajnirana kao u 911-ici te Porsche Communication Management (PCM) koji uključuje online navigaciju i novi izbornik na 10,9-inčnom zaslonu.

Macan S dolazi s Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) 7-stupanjskim mjenjačem s ručicama za promjenu brzina na upravljaču što će se svidjeti mnogim poklonicima nešto agresivnije vožnje. Također, Macan S stiže i s novim multifunkcionalnim sportskim upravljačem s novim Sport Chrono prekidačem za promjenu moda voženje, a možete birati između sport, sport plus, normal i indiividula načinima vožnje, s tim da je teško izaći iz sport plus moda kada jednom osjetite snagu ali i prateći zvuk koji ispoljavaju iz Macana kada malenu ručicu na volanu okrenete u sport plus opciju. S tim modom vožnje do izražaja dolazi Macanov benzinski, šesterocilindarski (V6) motor s dva turbopunjača, zapremnine 2.9. l., max. snaga motora 280 kW (380 KS), koji vam omogućuje da do stotke stignete za 4,6 sekundi.

Što se same vožnje tiče, novi Macan je precizan, točan i jako lagano upravljiv. Odaziv upravljača je odličan pa i na zavojitim cestama nema nikakvih problema, a sportska sjedala samo poboljšavaju osjećaj vožnje kroz zavojite ceste. Maksimalna brzina modela S iznosi 259 kilometra na sat, što naravno nismo postigli, iako smo bili vrlo blizu, naravno, ne na prometnoj cesti.

Kao i svaki drugi Porsche, Macan S je odličan automobil kojega naravno prati i Porsche cijena koja se kreće oko milijun kuna sa svim davanjima, no cijena je itekako opravdana jer se ipak radi o Porscheu.