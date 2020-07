[VIDEO] Robusni hibridni SUV prvi je plod suradnje između Toyote i Suzukija

Je li Suzuki ili je Toyota? Na prvi pogled novi Suzukijev SUV, nazvan Across, djeluje poput Toyotina RAV4. Svi koji su to pomislili nisu daleko od istine. Novi Suzukijev plug-in hibridni SUV Across ​proizvod je suradnje između Toyote i Suzukija, a osnova je Toyotin RAV4 plug-in hibrid s malo izmijenjenim prednjim dijelom i nekim detaljima.



U svakom slučaju, novi Suzuki ​iznimno je robustan SUV koji će upotrebljavati Toyotin 2,5-litreni četverocilindrični benzinski motor od 175 KS koji će biti uparen s još dva elektromotora i podnim baterijom od 18,1 kWh. Prednji električni motor proizvodi 180 KS, a stražnji 54 KS. Sve to bit će upareno s automatskim mjenjačem E-CVT ​preuzetim iz Toyote, što Acrossu omogućuje da postigne najveću brzinu od 180 km/h, a domet na električni pogon samo je 75 kilometara.

Četiri načina rada

U Suzukiju kažu da će novi plug-in hibridni Across imati emisiju CO₂ od samo 22 g/km WLTP. Također, plug-in hibridni sustav omogućuje četiri načina rada ovisno o trenutačnim potrebama vozača; bit će moguće voziti i u trailu kojemu će automobil prianjati mnogo bolje na skliskim i blatnjavim površinama. Uz novu prednju masku koju je dizajnirao Suzuki promjena u odnosu na RAV4 jesu i prednja LED svjetla te LED dnevna svijetla.

Svi sigurnosni sustavi

---Unutrašnjost Suzukijeva novog Acrossa takva je da pruža, kažu u tvrtki, 'osjećaj sigurnosti i ugode'. Prostranost će zadovoljiti i one najviše i najzahtjevnije. I s mnogo prostora za putnike ostalo je dovoljno mjesta za prtljažnik, od zavidnih 480 litara, koji je opremljen i električnom utičnicom te onom za dodatnu opremu.

Across je opremljen svim sigurnosnim sustavima i sustavima pomoći kao što su sustav prije sudara (pre-collision system – PCS), praćenje traka (lane tracing assist –​ LTA) i dinamički radarski tempomat (dynamic radar cruise control –​ DRCC), koji se koriste milimetarskim valnim radarom i kamerom. Tu su i sustavi pomoći za otkrivanje mrtvoga kuta (blind spot monitor –​ BSM), sustav otkrivanja stražnjeg križnog prometa (rear crossing traffic alert –​ RCTA), poziv u slučaju nezgode eCall te sustav zadržavanja kočnica (brake hold). Na europsko tržište stiže najesen, kad će se znati i cijene.