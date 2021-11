Vila Balbiano iz filma o dinastiji Gucci dostupna za najam preko Airbnbija

I dok publika s nestrpljenjem iščekuje filmski uradak Ridleya Scotta 'House of Gucci' koji će u domaćim kinima zaigrati 2. prosinca, Airbnb se pobrinuo za to da zagriženi fanovi modnog brenda, ali i same priče o dinastiji Gucci svoj odmor provedu na autentičnoj filmskoj lokaciji. Velebna Villa Balbiano, smještena na zapadnoj obali jezera Como, koja je filmašima služila kao set obiteljske kuće osnivača modne kuće Guccio Guccija (igra ga Al Pacino) odsad se nalazi u ponudi tog globalnog ponuđača smještaja.

Prestižna vila

Izgrađena u 18. stoljeću, palača je nekoć bila u vlasništvu kardinala Tolomeo Gallija i broji šest ekstravagantnih apartmana koje je dizajnirao čuveni francuski dekorater Jacques Garcia poznat po uređenju luksuznih francuskih lokacija poput Hotel Costes, Hotel Majestic i restorana Fouquet's. Fantastičan vrt s besprijekornim travnjakom i ukrasnim fontanama okružuje Villu Balbiano, a zbog iznimne povijesne restauracije British Society of Garden Designer 2017. mu je dodijelio prestižnu nagradu.

Interijer Ville krasi originalna freska braće Recchi i Agostino Silve, namještaj je ukrašen mramorom, presvučen baršunom, sa stropova vise kristalni lusteri, a na zidovima umjetnička djela nabavljena preko Christie'sa i Sotheby'sa.

Ljubitelji povijesti i luksuza mogu na jednu noć zakupiti prostor vile – spavati u 'master' apartmanu te uživati u vanjskom bazenu te koristiti privatnu luku i brod. Booking počinje 6. prosinca, a rezervacija se može iskoristiti koncem ožujka 2022.