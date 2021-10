Vrijeme je za rušenje stereotipa o muško-centričnoj gaming industriji

Na spomen riječi 'gamer' većini vjerojatno padne na um prizor čupavog tinejdžera na kauču, okruženog kartonima pizze i limenkama Coca-Cole. Ta slika koja je s vremenom postala arhetipska za sve igrače video-igrica, imala je uporište u stvarnosti (većina ih je doista tako izgledala), ali se s vremenom promijenila. I to prilično. Kako prenosi magazin The Drum, trenutno je na svijetu 729 milijuna igrača konzola, 1,3 milijarde igrača igrica na PC-iju i 2,6 milijardi ljubitelja mobilnih igrica.

Unatoč percepciji da je riječ o muško-centričnoj industriji, najnovija istraživanja otkrivaju da su gotovo polovica te goleme brojke - žene. Točnije, žene čine 47 posto svih gamera i 48 posto igrača mobilnih igrica. Osim što je statistika srušila taj rodni stereotip o gamerima, demantirala je i onaj dobni. Naime, igrice ne igraju samo tinejdžeri, a kako je pokazala studija Facebook Gaminga čak trećina 'mobilnih' gamera stariji su od 45 godina.

Gamer mame

E sad, kad se ta segmentacija istraži malo detaljnije, dolazi se do još zanimljivijih spoznaja koje bi mogle posebno zainteresirati oglašivače. Naime, čak 71 posto mama igra video igrice, a preko 90 posto, kako su ih nazvali, 'gamer mama' igra igrice na pametnom telefonu. Pokazalo se da je ta ciljna skupina iznimno utjecajna, oblikuje potrošačke navike u kućanstvu, ali i utječe na odluke o kupnji svoje šire obitelji i prijatelja (48 posto ih misli da su upravo one zaslužne jer je netko kupio određeni proizvod ili uslugu). Povrh toga, više nego i jedna ciljna skupina spremne su platiti pretplatu na sadržaj, ali ga i reklamirati, odnosno proširiti dobar glas o svojim favoritima. Kako je zapisao The Drum, taj golemi broj gamera i njihova raznolikost i više su nego dovoljan argument brendovima da se uključe u ovu lukrativnu industriju. Bez obzira kojem sektoru pripadaju, velike su šanse da će u toj areni pronaći publiku na koju ciljaju.

Osim što mogu svoje proizvode i usluge pozicionirati unutar igrica ili zakupiti digitalni prostor za objavu reklama, mogu objavljivati kampanje u kojima, posebno ženama, daju do znanja da su viđene i prepoznate kao gamerice; da ta industrija nije rezervirana za muškarce, unatoč stereotipima. I zato, dragi brendovi, navalite, budućnost gaminga je zagarantirana.