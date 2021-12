Warren Buffet zna kako ćete jednostavno povećati svoju zaradu

Prije samo dva dana Elon Musk je Warren Buffetov posao proglasio – super-dosadnim, ali pohvalio njegove menadžerske vještine i nos za investicije. Osim Muska, potonje potvrđuje i njegovo super-bogatstvo. Naime, vlasnik Berkshire Hathawaya je vrijedan preko sto milijardi dolara i jedan je od najuspješnijih menadžera na svijetu. Upravo zbog toga, ‘tips&tricks‘ koji dolaze iz usta tog financijskog virtuoza, vrijede zlata. Početkom tjedna, Buffet je tako u razgovoru s suosnivačem start-upa Voice Flow, Michaelom Hoodom podijelio jedan jednostavan savjet kako zaraditi više. – Jednostavan način kako možete zaraditi 50 posto više od onoga što sad imate jest da razvijete komunikacijske vještine, pisane i verbalne – kazao je Buffet u videu objavljenom na LinkedInu.

Miganje u mraku

Kako je objasnio svojoj publici, Buffet se toliko plašio javnih nastupa da je znao povratiti, pa je, da bi poboljšao svoje vještine, upisao je tečaj komunikacije na Dale Carnegieju. Za razliku od diploma s fakulteta i doktorata, ovu drži uokvirenu na zidu svog ureda jer mu je, kako tvrdi, promijenila život. – Ako ne znate komunicirati, to vam je kao da migate djevojci u mrklom mraku: ništa se ne dogodi. Možete biti najpametniji čovjek na svijetu, ali morate znati kako svoje znanje prenijeti. To prenošenje je komunikacija – kazao je Buffet. Taj milijarder nije jedini koji govori o važnosti komunikacije u poslovnom svijetu. Nedavno je i Richard Branson, osnivač grupe Virgin, kazao da je danas od presudne važnosti biti dobar storyteller. I zato, svako ulaganje u razvoj komunikacijskih vještina će se na kraju itekako isplatiti. Ako to kaže najveći svjetski stručnjak za investicije, vrijedi ga poslušati.