Zaručnički satovi - Razmjena prstenja mladim parovima postala je otrcana tradicija

Iako su od proljeća prošle godine značajno pale stope vjenčanje jer - mjere, prošnje i zaruke su i dalje postojana tradicija među homo sapiensima. No, iako se zaljubljeni parovi i dalje zaručuju i čekaju na svoj trenutak za svadbu (čitaj: popuštanje mjera), jedan potpuno novi trend je polako uklizao u njihove živote. Sve više parova, naime, umjesto prstenja razmjenjuje - satove.

Kako su za portal Refinery29 izjavili iz globalne šoping platforme Lyst, razmjenu prstenja (ili skupog nakita) mnogi mladi parovi doživljavaju kao zastarjelu i otrcanu praksu, pa se odlučuju za kupovinu satova. Usput budi rečeno, oni spolno neutralnog ili unisex dizajna su poseban hit. Tijekom prošle godine je na Lystu za 42 posto naraslo pretraživanje pojmova 'satovi za parove', 'vjenčani' i 'zaručnički' satovi, a neki second-hand komadi koje su se nekad reklamirali kao 'muški' sada zanimaju i žensku publiku.

Rušenje tradicije

Ta promjena tradicije je prilično znakovita uzme li se u obzir da se zaručničko prstenje razmjenjuje od 15. stoljeća. Doduše, ova moderna razmjena - muškarac prosi ženu dijamantnim prstenom, nešto je novijeg datuma i seže od početka 20. stoljeća, a posebno popularna postaje nakon što je britanska kompanija De Beers 1947. krenula reklamirati svoje dijamante pod sloganom 'diamond is forever' iliti 'dijamanti su za zauvijek'.

Kako piše Refinery29, od tada pa do danas, prstenje je postalo esencijalnim dijelom prošnje, a čak 72 posto mladenki, prema istraživanju grupe De Beers, posjeduje zaručnički prsten. Cijena takvog prstena, dakako, varira od para do para, ovisi o veličini dijamanta, broju karata, brendu, ali kompanija The Knot tvrdi da je prema njihovoj studiji prosječna cijena dijamantnog, zaručničkog prstena u Americi visokih 5,5 tisuća dolara. I taj trošak obično pada na leđa jedne osobe, najčešće muškarca.

Pokretači trenda

No, kako nastavlja Refinery29, ta cijena nije razlog zbog kojeg parovi radije biraju satove. Za početak, satovi su mnogo diskretniji od zaručničkog prstenja - parovi lako izbjegnu pitanje 'Jesu li to pale zaruke?!'. Nadalje, posljednjih godina raste popularnost satova, a oni koji upadaju u kategoriju 'high-end' zadržali su prodaju unatoč mučnoj pandemiji. Proizvođači satova su primijetili i da se sve rjeđe traže muški ili ženski satovi, odnosno da kupci traže unisex modele, a i sve više žena na satove gleda kao na komad nakita.

Vrijedi spomenuti i to da fini satovi imaju 'težinu' kao i komad nakita (zaručnički prsten) jer ih se gleda kao na investiciju, nešto što se može prenositi s generacije na generaciju i imati neki osobni, personalizirani 'touch'. Doda li se ovim argumentima i činjenica da parovi, posebno mlađe generacije, žele nešto novo, neku svježinu, skloni su rušenju tradicija, a, opet, traže trajne vrijednosti, prodor trenda zaručničkih satova je i više nego očekivan.