Život nakon Facebooka - Lush nije zažalio zbog gašenja društvenih profila

Potaknuti istraživanjima o tome koliko društvene mreže štete mentalnom zdravlju mladih, kompanija Lush je koncem studenog odlučila u potpunosti ugasiti profile na Facebooku, Instagram, TikToku i Snapchatu. Iako je to za njih značio gubitak od minimalno 13,3 milijuna dolara (procjena utemeljena na interakciji s korisnicima), brend ostaje pri svojoj odluci te je uvjeren da im to dobrovoljno povlačenje s glavnih kanala komunikacije s kupcima dugoročno neće donijeti veliku štetu. Zapravo, sigurni su da će im to povećati kredibilitet, ali i tržišnu vrijednost.

Privilegij velikih

Kako je AdWeeku izjavio šef digitalnog biznisa (chief digital officer) u Lushu, Jack Constantine, ako platforme štete mentalnom zdravlju, a oni na njima egzistiraju, to znači samo dolijevaju ulje na vatru; postaju dio problema. Osim što tim bijegom demonstriraju svoju principijelnost, on im je, kako tvrdi, pomogao poboljšati kreativnost, natjerao ih da razmišljaju 'outside the box'. Umjesto da rutinski objavljuju postove, primorani su potražiti nove kanale, postati inovativniji i kreativniji u prenošenju poruke svojim kupcima. Lushu također pomaže i činjenica što se nisu odrekli baš svih blagodati društvenog umrežavanja.

Njihovi profili na Twitteru, Pinterestu, Redditu i YouTubeu još uvijek postoje te uz pomoć njih šire vijesti o novim proizvodima i promoviraju temeljne vrijednosti brenda (nenasilje, priroda, njega, ugađanje). Ipak, kako prenosi AdWeek, budno prate poslovanje tih platformi i planiraju se povući ako se pokaže da su i, baš poput Facebooka ili Twittera, štetne. No, budući da Lush godišnje uprihodi milijardu dolara, svjesni privilegije da si, kao veliki biznis, mogu priuštiti ovakvu vrstu revolta. Mali to, nažalost, nisu u mogućnosti.