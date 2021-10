AIESEC-ina konferencija ‘Business Future in Croatia‘ okupila studente i poduzetnike

Nova poduzetnička konferencija u organizaciji AIESEC-e na svojim je panelima okupila je renomirane domaće poduzetnike kako bi mladim ljudima i poduzetnicima baziranim u Hrvatskoj predstavili tajne poduzetništva i podijelili savjete ambicioznim studentima, navodi se u priopćenju.

Konferencija je započela panel raspravom ‘Kako uspjeti u Hrvatskoj unatoč svemu i svima?’ gdje su poduzetnici Hrvoje Bujas, Ivana Matić, Davorin Štetner i Sandra Matijević otkrili svoje početke u karijeri, ispričali koje su im prepreke u trenutnim poslovnim pothvatima i podijelili savjete posjetiteljima koji su s pozornošću pratili panel te postavljali pitanja. Savjeti panelista su se razlikovali, a posjetitelje je osobito dojmila otvorenost Hrvoja Bujasa koji zagovara spontani ulazak u poduzetništvo, dok je Davorin Štetner zagovornik biranja i kreiranja svog puta. Ivana Matić je skrenula pozornost na manjak žena u poduzetništvu, ali spomenula kako upornost može dovesti do cilja. Sandra Matijević je bila ustrajna u tome kako ljudi tijekom života moraju nastaviti učiti kako bi mogli razvijati poslovanja i ideje.

Tijekom prvog dana konferencije predstavljena su dva predavanja koja naglasak stavljaju na inovacije na tržištu rada; Jan de Jong - ‘Croatia-the land of opportunity’ i Mate Knezović, Agrivi - ‘Kako uspješno spojiti digitalizaciju i poljoprivredu’. Svojim govorom Jan de Jong je želio pokazati kako svaki pojedinac mora ciljati visoko, pronaći hrabrost i izložiti se neugodnostima. Također, odlučio je proturječiti onima koji se zalažu za odlazak iz Hrvatske te je rekao da hrvatska mladež može uspjeti u državi.

Agrivi je svojim predavanjem želio pokazati kako poljoprivreda nudi prilike za razvoj na domaćem tlu i da ona više ne predstavlja aktivnost temeljenu na tradicijskim načelima već granu koja sve više spaja nove tehnologije. Implementacijom tehnologije u poljoprivredu dolazi do raznih mogućnosti i razvoja sektora, a Agrivi time želi privući interes intelektualaca u poljoprivredni sektor.

Prvi dan posjetitelji su također imali priliku slušati i dva predavanja temeljena na poduzetništvu gastronomije. Davor Simičić iz Varionice u svojem predavanju ‘S craft pivom do svjetskih medalja’, istaknuo je kako je najvažnije vjerovati u ideju i svoj proizvod jer ako osoba sama ne vjeruje u svoj proizvod neće moći privući ljude i dobiti njihovo povjerenje. On sam je počeo eksperimentirati s kuhanjem piva bez ikakvih edukacija, ali kaže kako je sve potrebno otkrio u praksi. Luka Jureško iz Submarine restorana u predavanju ‘Od najvećeg lanca craft burgera u Hrvatskoj do startup-a u 24h’ otkrio je kako se tvrtka morala prilagoditi novonastalim uvjetima u 2020. godini te da su vrlo kratkom roku ponovno radili kao start-up. Spomenuo je početke restorana koji je nastao kao inspiracija burger barova u inozemstvu, ali je kompletno prilagođen hrvatskoj javnosti. Kvaliteta njihovih proizvoda proizlazi upravo iz odabira autohtonih sirovina s lokalnih polja.

Drugi dan započeo je predavanjem Renate Petak i ‘Kako biti uspješan poslodavac milenijalcima i generaciji Z?’. U interaktivnom predavanju poduzetnica je pokazala važnost ravnoteže privatnog i poslovnog života i pritom naglasila važnost mentalnog zdravlja. Predavanje vedrog karaktera završilo je ozbiljnijom notom pri čemu je gošća istaknula kako pojedinac mora znati svoje obveze i prava koje ima kao radnik.

Nakon prvog predavanja, i iduća su bila krenula putem pouke. Dejan Iličić direktor AI centra Lipik otkrio nam je što se krije iza naslova ‘Od malog slavonskog grada do AI centra Hrvatske’. Prikazao je svoj put od ideje za otvaranjem kampusa za učenje programiranja temeljenog na umjetnoj inteligenciji do predstavljanja ideje gradonačelniku Lipika čime je on dobio zeleno svjetlo i krenuo k ostvarenju. Ispričao je kako je pronašao stručnjake za područje umjetne inteligencije, a upravo su ljudi kao najvažnija karika u kolektivu, doveli AI centar Lipik do izvrsnosti.

Čast zatvaranja konferencije pripala je Mirjani Matijašević i Maji Stokić iz škole govorništva Heureka koje su odličnim predavanjem ukazale na važnost javnog nastupa. Sudionike su uputile u sve što je bitno kod prvog dojma i javnog nastupa, od običnog rukovanja do razgovora za posao. Istaknule su kako ponekad zbog loše prezentacije nas samih, naša ideja neće zaživjeti, odnosno da će netko s lošijom idejom postići više, samo zato što je to bolje prezentirao.