Comping je lani unatoč padu prihoda ostvario rast profitabilnosti od 13 posto

Utjecaj koronavirusa na poslovanje

- Svi moramo očekivati nekakav utjecaj koronavirusa. Bilo tko od nas da kaže da ne očekuje nikakav utjecaj bio bi neozbiljan. Teško nam je u ovom trenutku reći koliki će on biti. Hrvatska privreda je naslonjena na Italiju, koja je praktično najveća zemlja gospodarske suradnje i sigurno je da će se u toj domeni usporiti tokovi. Kakav će utjecaj biti na turizam, sada nitko ne želi paničariti, ali sigurno će ga biti. Svjesni smo isto toga što to znači za BDP Hrvatske i kako se onda odražava na sve ostalo. Svi pratimo situaciju i što se događa. Na svjetskim burzama pad je bio kontinuiran, jučer je bio još izrazitije potisnut dolje. Strmoglavila se nafta... - rekao je Alojzije Jukić napomenuvši kako Comping ima plan za situacije kakve gledamo u susjednoj Italiji. Compingov krizni stožer je spreman, a raditi se može i od kuće, no produktivnost će u tom slučaju sigurno patiti.