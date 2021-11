Fokus na privatnost, umjetnu inteligenciju i digitalnu transformaciju glavni trendovi u digitalu

Povodom otvorenja studija Digitalni marketing EFZG-a u ponedjeljak, 08.11.2021. održan je panel na temu 'Trendovi u digitalnom marketingu'. Daniel Ackermann (CEO/CoFounder, Degordian), Nina Jocić (Google Hrvatska), Ivo Novak (Infobip) i Nikola Vrdoljak (Director/Partner, 404) osvrnuli su se na najveće izazove i ulogu pandemije u razvoju digitalnog marketinga, te najnovije trendove.

Najveći izazovi primjene digitalnog marketinga

U ovom trenutku u digitalnom marketingu postoje dva ključna problema. S jedne strane vidljiv je strahoviti rast i razvoj područja digitalnog marketinga koji je teško pratiti dok s druge strane nedostaje ljudi koji su educirani, voljni kontinuirano učiti i usavršavati se te biti fleksibilni. Puno je ljudi koji bi se voljeli baviti digitalnim marketingom, ali je malo onih koji imaju odgovarajući stav, i voljni su se kontinuirano raditi na sebi kako bi bili što bolji stručnjaci istaknula je Nina Jocić. Preveliku fokusiranost na same alate uz nedostatak ključnih znanja o razumijevanju ljudi i društva kao veliki izazov vidi i Nikola Vrdoljak. Najviše nam nedostaje ljudi koji zaista prate i žele razumjeti društvo i kulturu oko sebe. Imamo puno tehničara, a malo virtuoza - ističe. Navedeno potvrđuje i Ivo Novak te dodaje - to je još značajnije u međunarodnom okruženju. Svakako kada radite na globalnoj razini morate razmišljati o specifičnostima neke kulture i društva.

Uloga COVID-19 pandemije u razvoju digitalnog marketinga

Budući je COVID-19 pandemija i u ovom trenutku glavna tema u svim medijima jer izravno utječe na živote i poslovanje panelisti su prokomentirali i utjecaj pandemije na digitalni marketing.smatra da je pandemija s jedne strane donijela puno neizvjesnosti, a s druge strane strahovito ubrzala digitalizaciju svih procesa. Neki segmenti poput razvoja digitalne prisutnosti, CRM-a, digitalizacije prodajnih kanala su svakako dobrodošle i pozitivne promjene, ali istovremeno je došlo do dodatnog produbljenja problema koje smo ranije spomenuli, a to je nedostatak znanja i kvalitetnih kadrova. U početku je bilo dosta rezanja budžeta što nas je sve zabrinulo, ali naposljetku je došlo do rasta i strahovitog razvoja IT industrije u Hrvatskoj, zaključio je

te promjene posebno vidi u tri industrije. Prva je maloprodaja, koja je strahovito brzo reagirala na promjene u ponašanju potrošača, što je dovelo do pomaka prema online kupovini i novim načinima plaćanja. Druga industrija je gaming industrija koja je doživjela izniman porast broja korisnika, s obzirom na to da su ljudi tijekom pandemije tražili razonodu, što je dovelo i do porasta potrebe za novim kadrovima u toj industriji. Na kraju, tu je i industrija putovanja, za koju je situacija na početku izgledala apsolutno beznadno, a sada traži još više stručnjaka upravo u digitalnom marketingu.

Privatnost, umjetna inteligencija i digitalna transformacija glavni trendovi

Osim navedenih promjenaističe da upravo ova kriza predstavila kraj bitke između 'tradicionalnog' i 'digitalnog' marketinga, s obzirom na to da se većina današnje međusobne komunikacije odvija posredstvom nekog, uglavnom digitalnog, medija. Ta promjena navika na strani potrošača, a onda i mindseta na strani agencija i klijenata upućuje na sve veću važnost digitala. Sve što je danas digitalno je budućnost, i važno je biti dio te rasprave – smatra

smatra da će budućnost digitalnog marketinga obilježiti još veći naglasak na zaštiti privatnosti podataka čime se preispituje mjerljivost kao jedna od glavnih prednosti digitala. Stalno se isticalo kako je sve na digitalu mjerljivo, no sada se ispostavilo da tome baš i nije tako. GDPR regulativa u EU s jedne, te California Consumer Privacy Act s druge strane Atlantika, novo Apple iOS ažuriranje koje korisnicima omogućuje bolju regulaciju stupnja privatnosti i praćenja osobnih podataka kroz aplikacije, Googleovo ukidanje Cookieja, kao i sve veća fragmentacija medija dodatno otežavaju mjerenje i atribuciju ističe

Daniel Ackermann u budućnosti vidi sveprisutnost digitalizacije.

– Trenutno ne postoji poduzeće koje u barem jednom svom segmentu nema potrebu za digitalizacijom, te ju u većoj ili manjoj mjeri i provodi. Digital postaje sve kompleksniji i složeniji, oni koji ga razumiju su u apsolutnoj prednosti. Sve više tu dolazi do sprege marketinga, proizvodnje, ekonomije, psihologije, procesa... – kaže Ackermann.

Nina Jocić i Nikola Vrdoljak budućnost digitala vide u primjeni umjetne inteligencije (AI) koja otvara strahovito puno prilika koje je iznimno važno pratiti.

– Jako volim trendove u digitalu i jako me zanima blockchain i kripto te puno radimo projekata u tom spektru. Zanimljivo je na teorijskom aspektu i šteta bi ga bilo ne shvatiti, zbog raznolikih mogućnosti primjene koje smo tek počeli otkrivati – dodaje Vrdoljak.

Panel sa stručnjacima za digitalni marketing oduševio je drugu generaciju polaznika našeg studija te ih dodatno motivirao na početku prvog semestra nastave – istaknuli su voditelji studija Morana Fudurić, Sandra Horvat i Vatroslav Škare, izvanredni profesori na Katedri za marketing EFZG-a. Posebno su ponosni na izvrsnu suradnju s agencijama za digitalni marketing i drugim poslodavcima, partnerima programa, što osigurava kontinuirano praćenje trendova u ovom dinamičnom području marketinga.