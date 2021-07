Hrvati postali svjetski prvaci u debatiranju i javnom govorništvu

Pobjedom u finalu Svjetskoga sveučilišnog debatnog prvenstva (WUDC) u organizaciji Južne Koreje Tin Puljić i Lovro Šprem postali su prvi svjetski prvaci u sveučilišnim debatama kojima engleski nije materinski jezik i prvi svjetski prvaci u debatama iz Hrvatske. Još su prije dvije godine došli do finala tog prvenstva u Cape Townu, a tijekom godina bili su i u finalu Europskoga sveučilišnog debatnog prvenstva, na kojem su jednom i pobijedili.

Godine pripreme

Tin, magistar politologije, imenovan je prvim najboljim javnim govornikom Prvenstva, a Lovro, student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, drugim. Iako su na Prvenstvu sudjelovali online, kažu da je osjećaj predivan, pogotovo kad se uzme u obzir odakle su krenuli i koliko su truda uložili.

– Još nam se nije dokraja ni sleglo niti nam je sjelo da smo doista svjetski prvaci i da smo postigli to što jesmo. Baš je nestvarno, pogotovo zato što nitko prije nas nije uspio u tome – kažu Tin i Lovro koji su se za Prvenstvo pripremali mjesecima raspravljajući na online turnirima, ali i svakodnevno prateći vijesti iz svijeta.

– S obzirom na to da je za debatu izrazito važno imati široko znanje o nizu različitih područja, priprema za nju, zapravo, nikad ne prestaje, uvijek se nastavlja prikupljanjem znanja i informacija. Teme su raznolike i pokrivaju širok spektar područja, od feminizma do filozofije pa do međunarodnih odnosa. Mi smo tako u rundama, među ostalim, debatirali o interesima Rusije na Arktiku, ulozi akademskih institucija u društvenim pokretima te fiskalnoj politici Joea Bidena – objašnjavaju Tin i Lovro.

Do prije dvije godine nitko tko ne dolazi s engleskoga govornog područja nije uspio ući u finale Prvenstva, zato je ovo još jedan povijesni uspjeh te dvojice mladih debatanata.

Bolji od Oxforda i Cambridgea

Tin i Lovro ​nadaju se da će i buduće generacije, kako u njihovoj udruzi Zagrebačkome studentskom debatnom forumu tako i općenito debatanti kojima engleski nije prvi jezik, slijediti njihov primjer.

– Nadamo da će im ovo biti dokaz da se ipak može protiv privilegija, reputacije i kvalitete koju imaju sveučilišta s engleskoga govornog područja poput Oxforda i Cambridgea – kažu Tin i Lovro.