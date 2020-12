Iz vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla dolaze savršeni roboti za daljinsko praćenje nastave

Zaljubljenici u svoj posao čine razliku, a jedan od najsvjetlijih primjera su profesori Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara. Strast dvojice profesora elektrotehnike za tim područjem, koje im je i struka i hobi, prelilo se na školu u kojoj predaju i projekte koje tamo provode, ali i na učenike, koje izloženost najnovijim krikovima tehnologije usmjerava u daljnjoj karijeri i čini ih konkurentnijima na tržištu rada uvijek žednom stručnjaka.

– Naš entuzijazam je 2017. godine prepoznala Zaklada Novo sutra i odlučila nam donirati 240 tisuća kuna za opremanje jednog od najmodernijih kabineta elektronike i robotike u regiji. Već tri godine se u potpuno opremljenom kabinetu s laboratorijskim stolovima, računalima, sitnom opremom, upravljačima, motorićima i senzorima bavimo najnovijim tehnologijama. Stalno nešto radimo. Što god vidimo na YouTubeu ili negdje drugdje, sve želimo napraviti – govori nam profesor elektronike Boris Ivanković, ponosan što su učenici složni da je to najbolji kabinet u školi.

Prava mala atrakcija

Trenutačno su fokusirani na provođenje jednoga posebnog projekta, koji savršeno odgovara potrebama 'novonormalnog' vremena. Riječ je o izradi sedam daljinski upravljanih robota koji omogućuju praćenje nastave na daljinu. Kad je učenik bolestan ili u samoizolaciji, maleni pokretni robot s tabletom u glavi omogućuje mu da bude prisutan na nastavi. Treba se samo spojiti internetom sa svog laptopa na tablet i u velikom se stilu dovesti pred katedru gdje ostvaruje izravan audio i videokontakt s profesorom. Robot dakle omogućuje dvosmjernu komunikaciju, a učenik njime može upravljati i kretati se učionicom i školom kao da je na nastavi. Prototip već patrolira vukovarskom školom i izaziva divljenje.

– Provozali smo robota po hodnicima škole, reakcije svih su i više nego oduševljavajuće. Svatko želi sjesti za računalo, upravljati njime, voziti ga po školi. Možemo reći da imamo pravu malu atrakciju – priča profesor Ivanković, koji je za robota napravio softver i hardver zajedno s kolegom, profesorom Zoranom Konjevićem, koji je, nažalost, nedavno preminuo od posljedica zaraze koronavirusom.

Pred učenicima, koji su pomogli u izradi kućišta, brušenju i bojenju prototipa, sada je zadatak da u svoje ruke preuzmu izradu sedam simpatičnih robotskih pomoćnika u nastavi i da ih u godinu dana osposobe za rad. Projekt je vrijedan 123 tisuće kuna, a financira ga Zaklada Novo sutra, koju je osnovao Pavao Vujnovac, vlasnik Energia naturalis grupe i Prvoga plinarskog društva.

Premda se svi njihovi roboti u čast Nikole Tesle nazivaju Niko, najnoviji mališan još nema službenog imena. Ipak, doznajemo da postoji nakana njegovim imenom odati počast njegovu prerano preminulom tvorcu. Jasno je da ovim projektom ne nastaju samo roboti, već i mladi stručnjaci koji su u kabinetu elektronike i robotike zahvaljujući svojim profesorima naučili rukovati najmodernijom opremom i prihvaćati uvijek nove izazove.

– Svako malo napravimo novu laboratorijsku vježbu s nekim novim tehnologijama. Učenici to ne mogu nigdje drugdje vidjeti, samo u našem kabinetu, a jednom kad se okušaju u tome, shvate da je sve to zapravo jednostavno napraviti. Sve je to omogućila Zaklada Novo sutra – zahvalan je inspirativan profesor, čija je ljubav prema vlastitoj struci utjecala na mnoge generacije.

Tehnologija nije bauk

Uza stručno vodstvo njegovi su učenici spoznali da tehnologija nije bauk. Budući da današnja elektronika ne postoji bez programiranja, učenici u njihovu kabinetu spoznaju da programiranje nije teško. Objašnjava nam da se prednosti kabineta očituju i u tome što se njegovi maturanti posljednjih godina sve više upisuju na osječki Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija.

– U konačnici, iako toga čak nisu ni svjesni, na kraju godine kod maturanata po izboru i kompleksnosti tema završnih radova vidimo koliko su napredovali zahvaljujući tom kabinetu i činjenici da se unutar njega bave novim tehnologijama – zaključuje profesor Ivanković.

Sadržaj nastao u suradnji sa Zakladom Novo sutra