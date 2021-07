Ljetna škola medicine ronjenja uz JGL-ovu podršku

Tečaj ronjenja za studente medicine iz cijelog svijeta u sklopu Ljetne škole medicine ronjenja održava se ove godine u riječkoj Kraljevici. Nastavak je to ljetne škole koju organizira Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska (CroMSIC), a u kojoj ove godine sudjeluju odlični studenti medicine iz Švedske, Nizozemske, Izraela, Rumunjske, Italije, Portugala, Njemačke, SAD-a i Danske.



Ovogodišnja novost je trening vježbi spašavanja ronilaca, što bi budućim liječnicima moglo pomoći i pri takvom spašavanju života. Ljetna škola medicine ronjenja studente će naučiti kako roniti, ali će ih vodeći hrvatski stručnjaci podučavati i o podvodnoj i hiperbaričnoj medicini, sve više primjenjivoj u liječenju. Ta grana medicine ne liječi samo stanja izazvana boravkom na velikim dubinama, već je sve važnija u svijetu i u liječenju opeklina, smrzotina, Crohnove bolesti, dijabetesa, ulceroznoga kolitisa...



– Jako nas veseli da smo uspjeli u ovako specifičnoj situaciji u svijetu, zbog pandemije koronavirusa, opet organizirati našu Ljetnu školu medicine ronjenja. Ona je, naime, jako popularna među najboljim studentima medicine diljem svijeta, mnogo ih želi doći i sudjelovati, a mi biramo najbolje. Time i našu zemlju stavljamo na mapu onih koji itekako imaju što za pokazati, ali i naučiti i druge važnim znanjima – ističe Laura Radoš, voditeljica projekta u Međunarodnoj udruzi studenata medicine Hrvatska.

Uz najbolje hrvatske i strane studente medicine stao je opet i JGL, koji ih već nekoliko godina podupire u širenju znanja s najboljim kolegama iz svijeta.



– JGL već niz godina pomaže studentskim organizacijama i razmjenama znanja. Veseli nas dati podršku onima kod kojih prepoznajemo poseban entuzijazam i želju da budu najbolji, da se okruže takvima i da pritom iskorače u svijet sa svojim uspjesima i znanjima. Sve je to dio Ljetne škole medicine ronjenja. Takvi nas studenti podsjećaju i na nas same, JGL izvozi proizvode za očuvanje zdravlja, a oni nas prate jer izvoze znanja o liječenju svojim kolegama po svijetu – ističe Alenka Jajac Knez, direktorica Tržišnih operacija u JGL-u.