Otvorene prijave za najveće studentsko natjecanje u izradi web i mobilnih aplikacija LUMEN Development

Koliko puta ste se našli u situaciji gdje ste poželjeli da postoji aplikacija koja bi vam olakšala svakodnevicu? Imate ideju i okupili ste tim, ali ne znate od kuda krenuti? Mi znamo! Krenite od LUMEN Development natjecanja. Prijave kreću 14. siječnja, a prijaviti se možete putem linka.

Što je LUMEN Development?

LUMEN Development je jedno od četiri natjecanja unutar LUMEN platforme koje organizira studentska udruga eSTUDENT. Možda ga znaš i po starom nazivu App Start Contest. Iako je promijenilo naziv i dalje je ostalo najveće i jedino takvo studentsko natjecanje u izradi web i mobilnih aplikacija u Republici Hrvatskoj i regiji.

Studenti u timu od 2 do 4 člana na konkretnom slučaju, koji će biti zadan od strane akademske zajednice i partnera, trebaju pokazati svoje programerske, dizajnerske i prezentacijske vještine. Ovogodišnjih partneri natjecanja su: 2e Systems, AVL, Axilis, Barrage, Decode, phishAR, Photomath, Rimac Automobili, Span, Undabot, Agency04, Ars Futura, Asseco SEE, FIVE, Little Code i mStart.

Zašto i kako se prijaviti?

Sudjelovanjem na natjecanju, osim iskustva i novih poznanstava, možete se istaknuti i na tržištu rada. Tijekom natjecanja bit će organizirane radionice, ali i konzultacije od strane partnera koje vam mogu biti od velike pomoći tijekom izrade aplikacije. Ako vas već nismo dovoljno motivirali, možda će vas motivirati informacija da su za one najbolje osigurane i novčane nagrade. 1. mjesto osvaja 15.000 kn, 2. mjesto 10.000 kn te 3.mjesto 5.000 kn. Tu je i nagrada za najbolju prezentaciju u iznosu od 1.000 kn.

Prijaviti se mogu studenti iz Republike Hrvatske, ali i regije. Ako niste timski igrač možete se prijaviti i individualno, a za one čiji prijatelji ne dijele želju za sudjelovanjem postoji mogućnost pripajanja nekom timu. Više nema izgovora. Pravo je vrijeme da pokažete svoje sposobnosti! Prijaviti se možete putem linka, a prijave traju sve do 4. veljače 2022. godine.

