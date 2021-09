Prilika za domaće poduzetnike - Globalno startup natjecanje ‘Get in the ring‘ ponovno u Splitu

Zahvaljujući uspješnoj suradnji Grada Splita i Ekonomskog fakulteta u Splitu, jedno od najpoznatijih svjetskih startup natjecanja po drugi put dolazi u Split, čime se lokalnim startup poduzetnicima pruža mogućnost internacionalizacije poslovanja i vidljivosti na globalnoj sceni. Grad Split je osigurao nagradni fond od 300.000,00 kuna bespovratnih sredstava za najperspektivnije startup poduzetnike, navodi se u priopćenju.

Get in the Ring (GITR) je globalno je startup natjecanje aktivno u više od 200 gradova, koje pruža priliku inovativnim startupima u svim krajevima svijeta da dokažu svoja rješenja i doprinesu rješavanju izazova 21. stoljeća.

GITR pruža potporu startupima u realizaciji njihovih projekata na način da ih dovodi u direktan kontakt s investitorima i stručnjacima kako bi im pomogli u rješavanju problema s kojima se susreću.

Organizacija daje startupima priliku da se pokažu na globalnoj sceni, u poticajnom okruženju kroz inovativni pristup startup natjecanjima – startupi se natječu jedni protiv drugih u ringu!

Prvo izdanje Get in the Ring natjecanja održalo se 2012. godine u Nizozemskoj. Svake godine održava se preko 200 natjecanja diljem svijeta na kojima sudjeluju tisuće inovatora, predstavnika tvrtki, investitora i drugih zainteresiranih iz svijeta poduzetništva i medija.

Grad Split u svrhu poticanja startup poduzetništva, stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva, afirmacije novih poduzetničkih ideja, kao i poticanja startup-ova u daljnjem razvoju, dodjeljuje bespovratne potpore za poticanje startup poduzetništva u 2021. godini kroz Get in the Ring Split natjecanje.

Ciljevi dodjele potpora su pokretanje rasta gospodarstva kroz inovativne razvojne ideje kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju i inovativnosti, stvaranje i razvoj novih proizvoda i usluga koje će startup poduzetnike bolje pozicionirati na tržištu, povećanje konkurentnosti kroz inovativne aktivnosti, te interakcija i mogućnost predstavljanja potencijalnim investitorima i međunarodnim ulagačima.

Na Get in the Ring Split mogu se prijaviti svi poslovni subjekti do 5 godina starosti i razvojni timovi koji nemaju poslovni subjekt, ali razvijaju inovativne proizvode ili usluge, i to iz cijele Republike Hrvatske.

Nagradni fond od 300.000,00 kn raspodijeljen je na sljedeći način:

Prva nagrada od 120.000,00 kuna Druga nagrada od 70.000,00 kuna Treća nagrada od 50.000,00 kuna Četvrta do šesta nagrada po 20.000,00 kuna

Projekt se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Splitu koji ima licencu s pravom korištenja Get in the Ring formata organizacije natjecanja, te se radi o projektu međunarodnog karaktera koji se ogleda i u međunarodnim članovima Povjerenstava, interakciji i mogućnosti predstavljanja svih prijavitelja potencijalnim investitorima i međunarodnim ulagačima te se istima osigurava obvezno mentorstvo u vidu što kvalitetnije pripreme za javno izlaganje projektnih ideja.

Startupe će pripremiti za natjecanje mentori iz prestižnog europskog poslovnog akceleratora za visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo Silicon Castles iz Austrije te pitch treneri iz Get in the Ring Global organizacije iz Nizozemske.

Nakon dvije faze ocjenjivanja, 6 prijavitelja ide u finale natjecanja Get in the Ring gdje se bore pred međunarodnim sucima te prijavitelj koji osvoji prvu nagradu, ostvaruje pravo sudjelovanja na međunarodnom natjecanju 'Global Meetup 2022' gdje se okupljaju najbolji svjetski startupovi, kako bi se natjecali u globalnom finalu, te iskoristili prilike za poslovno umrežavanje s investitorima i partnerima tokom tri dana događanja.

Svi detalji o objavljenom Natječaju kao i korisnici sredstava potpore, uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore te popis dokumentacije koja se podnosi, nalaze se na Internet stranicama Grada Splita www.split.hr, kao i direktan link na prijave spi.efst.hr/GITR.