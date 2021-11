‘Startup‘ Blockademia surađuje s riječkim Tehničkim fakultetom

Blockademia, hrvatski blockchain startup koji želi stati na kraj falsificiranim dokumentima, surađuje s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci na povećanju sigurnosti njegova sustava. Istraživači i studenti Tehničkog fakulteta bit će pozvani tijekom iduće godine testirati Blockademijinu aplikaciju za provjeru autentičnosti dokumenata temeljenu na blockchain tehnologiji Cardano.

Goran Težak, predsjednik Blockademije, objašnjava da će praktički tražiti od studenata da hakiraju njihovu aplikaciju kako bi pronašli slabosti, nedostatke i prijetnje u njihovu sustavu.

– Iako blockchain tehnologija osigurava autentičnost dokumenta, zahvaljujući beskompromisnom testiranju moći ćemo jamčiti visoku pouzdanost Blockademijine aplikacije budućim korisnicima – rekao je Težak te zahvalio riječkom Tehničkom fakultetu na suradnji u izgradnji 'nove razine autentičnosti'.

Korisnici Blockademijine mobilne aplikacije moći će brzo i jednostavno verificirati diplome, certifikate, ugovore i druge važne dokumente zahvaljujući Cardano blockchain tehnologiji. Zapis na blockchainu je javan i nepromjenjiv te je iz njega vidljivo točno vrijeme i datum izdavanja zapisa, a Blockademijin sustav koristi ove značajke kako bi osigurao trajnu neizbrisivost i nepromjenjivost zapisa o izvornosti dokumenta.

Blockademia je upravo završila private sale investicijsku fazu u kojoj je prikupljeno 2,25 milijuna eura te sada ulazi u fazu rane prodaje (engl. early sale) vlastitog ACI tokena, nakon čega slijedi javna prodaja (engl. community sale). Rana prodaja održat će se u tri faze. Tijekom prve, koja traje od 15. do 22. studenog ulagačima će biti dostupno 12.5 milijuna tokena po cijeni 0,20 eura, od 22. do 28. studenog 20 milijuna tokena po cijeni od 0,25 eura u drugoj fazi, te u zadnjoj fazi 37.5 milijuna tokena po cijeni od 0,3 eura i trajat će od 29. studenog do 5. prosinca. Hrvatski startup tako će napraviti značajan korak prema ostvarenju cilja, a to je svijet bez falsificiranih dokumenata.

Osim Tehničkog fakulteta u Rijeci, Blockademia je do sad sklopila partnerstvo s preko 20 poslovnih korisnika, od čega pet stranih franšizera te su u pregovorima s tri globalna Cardano blockchain projekta. Prvi korisnici su Blockademie su i Visoka škola Aspira, konzultantska kompanija za prodaju i prodajni menadžment Mercuri International HR te tvrtka specijalizirana za edukaciju HR stručnjaka Human Capital. Povjerenje Blockademiji dali su Računovodstvo i Financije, kao i udruga Računovodstvo i financije, marketinška agencija Muzika i To, tvrtka za izradu web stranica VIRO ITS, računovodstvena tvrtka InBiro te Golf Master Center, tvrtka specijalizirana za edukaciju i unaprijeđenje golfa.

