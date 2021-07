Sve više studenata posao traži u mrežnom marketingu

- Hej bok, imaš li možda vremena za jedno pitanje? Hej, oprosti ako ti smetam, volio bih te samo nešto pitati ako mogu?

Sigurno se većina vas koji ovo čitate barem jednom susrela sa sličnim porukama nepoznatih ljudi u svojim privatnim chatovima na društvenim mrežama. Svi znamo o čemu se radi – u pitanju je mrežni marketing. Svjesni smo čime se bave, kakve ljude traže i što konkretno očekuju od nas. No, postoji I druga strana priče. U razgovoru sa studentima koji se bave mrežnim marketingom saznala sam kako se oni kao studenti snalaze u tom poslu, koliko koristi dobivaju od takvog tipa posla, te kako usklađuju rad s fakultetskim obavezama.

Koncept mrežnog marketinga

Iako su njegove prakse već dobro poznate, mrežni marketing možemo definirati kao jednu vrstu sustava koji koristi preporuke osobe od povjerenja, a u svrhu poslovanja pri prodaji proizvoda ili usluga. Također se još poznat po nazivima Network Marketing ili Multi-Level-Marketing (MLM).

To je način distribucije u kojem tvrtka prodaje svoje proizvode putem samostalnih distributera krajnjim kupcima, ali oni također mogu sudjelovati kao samostalni prodavači. Tu nije riječ o izravnoj prodaji ili izravnom marketingu, već njegova prepoznatljivost leži u strogo okomitoj strukturi sustava distribucije gdje od vrha do dna vlada strogo hijerarhijska struktura po okomici. Upravo ta struktura dovodi do brojčano raširenog distribucijskog sustava s velikim brojem samostalnih konzultanata.

Posao studenata u mrežnom marketingu

S obzirom na to da se taj posao promovira kao jednostavan i onaj koji ne oduzima puno slobodnog vremena, predstavljen je kao idealan za studente. Upravo stoga su studenti jedna od glavnih meta samostalnih konzultanata kojima je cilj “proširiti mrežu” tražeći potencijalne suradnike, a na kraju I kupce. Studenti koje sam kontaktirala, a koji su zaposleni u tvrtkama koje se bave mrežnim marketingom kažu da su za posao saznali putem preporuke (preporuka prijatelja, preporuka profesora na fakultetu), a drugi su se uključili odgovorom na klasično pitanje koje se postavlja putem društvenih mreža.

Kao opis svog posla, MLM studenti navode sljedeće: poslovi u odjelu digitalnog marketinga; “Svakodnevica mi je operativni marketing - postavljanje kampanja, praćenje i izvještavanje, media buying, planning- planiranje kampanja te accounting- vođenje klijenata- strategija, sastanci, kako bi moj line manager rekao - prva crta obrane”.

Zatim pružanje prilike za upotrebu proizvoda za poboljšanje zdravlja i prilike za kreiranje online biznisa, te izrada i implementacija marketinške strategije uključujući i digitalne marketing strategije. Njihovi najvažniji alati su Instagram, Facebook, LinkedIn i ankete, ali također koriste I druge mreže u svrhu employer brandinga i brand awarenessa. Ovisno o volji, motivaciji I mogućnostima, za posao izdvajaju od pet pa sve do preko 30 sati tjedno, što nije iznenađujuće jer novac zarađuju po satu rada. Iznosi plaća zaista variraju, dok neki zarađuju otprilike solidnih pet tisuća kuna svaki mjesec, neki dostižu brojke od čak devet tisuća kuna. Na pitanje isplati li se raditi taj posao uz studiranje, odgovorili su kako se isplati, ako osoba ima ambicije koje u životu ne može ostvariti kao zaposlenik, a ne dolazi iz uspješne poduzetničke sredine. Također izjavljuju da će ostati na istom radnom mjestu čak i nakon završetka studija.

Rad u timu

Već znamo da se takva vrsta posla zasniva na radu u timu, a svaki tim ima svoja pravila. Neka od njih su, na primjer, “čuvanje leđa” - onaj koji staje pred klijenta preuzima odgovornost za sve propuste, a unutar tima radi se na poboljšanju toga. Jedna studentica izjavljuje kako nema osuđivanja, laganja, podbadanja, a ističe kako su zapravo ljudi (članovi tima) ono najbolje u tvrtki za koju radi. Također izjavljuje: “U zadnjih par mjeseci su došli razni vrhunski marketinški stručnjaci s visokih pozicija raditi s nama jer su čuli da smo super ekipa i da vladaju izvanredni međuljudski odnosi- i u pravu su!”

Tko su kupci?

Svi smo upoznati s načinom rada MLM tvrtki, ali znamo li tko su zapravo njihovi kupci i kako tvrtke dolaze do svojih klijenata? Klijenti. Ovisno o tipu usluga ili proizvoda koje tvrtka nudi, klijenti su različiti. Na primjer, kod tvrtke koja nudi proizvode koji su dodaci prehrani, klijenti je onaj tko ima izazova s pravilnom prehranom i nedostatkom energije I takvi kupci “dolaze” putem društvenih mreža. Druge tvrtke su u ulozi marketinških agencija, pa klijenti sami dolaze do njih. Najčešće ih pozovu na “pitch”(prezentaciju) te na kraju donose odluku s kojom agencijom koja je prisustvovala će raditi.

Ponuda

MLM kompanije nude zaista velik spektar proizvoda i usluga, a to su najčešće: vitaminski preparati, sredstva za mršavljenje, dijetetski dodatci, kozmetika i osobna njega, mirisi, sredstva za čišćenje, osiguranja, telekomunikacije… Međutim, student s kojima sam pričala o njihovom poslu otkrili su mi kako tvrtke u kojima rade prodaju “netipične” i pritom vrijedne usluge među kojima su: online- media buying, performanse, programmatic, planning, offline- OHH marketing, TV, radio marketing, social- performance, community, creative, influencer marketing. Tu je također primjena umjetne inteligencije, chatboti, softverski roboti i napredna analitika. Iz toga možemo zaključiti kako MLM tvrtke ne prodaju samo “proizvode za mršavljenje”, već je ponuda njihovih proizvoda i usluga puno raširenija, zato ima veliko tržište.

Isplati li se?

Ono što me zadnje zanimalo, a što sam pitala studente zaposlene u mrežnom marketingu bilo je koliki je zapravo stvaran odaziv studenata za takvu vrstu posla i u kojoj mjeri prihvaćaju posao kada im se ponudi, a odgovori su bili različiti. Većina ih smatra da želja i motivacija za radom ovise o mnogo faktora (financijska stabilnost, količina slobodnog vremena, predrasude, količina obaveza na fakultetu). Odgovor koji sam također dobila glasi: “Ja sam konkretno bila prvi student kojeg je tvrtka u kojoj radim ikada zaposlila, a nakon mene su posao dobile još dvije moje kolegice.

Do studenata je (koliko god zvučalo čudno) teško doći. Ako se i javi koji student uglavnom nije spreman na posao kao takav. Zahtjevi nisu nikakvi s njihove strane, ja sam imala 0 iskustva a moj mentor je rekao da, ako znam što je Facebook, to je dosta, a ostalo se sve da naučiti samo ako imaš volje i strasti. Tako je i bilo. Smatram da studentima ne treba direktno dolaziti ako nije slučaj krajnje nužde jer nam se ionako sve pruža na pladnju- najmanje što svaki student može napraviti je pregledati oglase za posao, istražiti marketinške portale koji često objavljuju kada agencije traže posao ili javiti se proaktivno otvorenim molbama na mjesta u kojima žele raditi. To poslodavci vole vidjeti! Proaktivnost, motivacija, strast i želja za učenjem radi čuda! Posla stvarno ima, tko god ima volje i vremena radit će sigurno raditi samo ako si da truda.”

Iz toga možemo zaključiti kako svijet MLM-a u kojem studenti rade nije niti crn niti bijel, već korist od takve vrste posla zaista ovisi o nama samima, našim željama, preferencijama, ciljevima i uvjerenjima.