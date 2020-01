Tražiš nove intelektualne izazove? Prijavi se na LUMEN, najveće studentsko natjecanje u Hrvatskoj!

LUMEN omogućuje studentima da iskoriste svoj potencijal, steknu dodano praktično znanje i iskustvo koje ne mogu dobiti na fakultetu i da za svoje originalne ideje osvoje vrijedne novčane nagrade. Ništa ne bi bilo moguće bez podrške vjernih partnera, a neki od njih su: Rimac Automobili, Tokić, INA, L'oreal, Nanobit, Microblink i Adacta.

Što LUMEN nudi?

Moguće je birati između četiri različita područja: Business, Data Science, Development i Engineering. LUMEN Business je idealno natjecanje za studente koji žele pokazati svoju kreativnost u rješavanju stvarnih poslovnih slučajeva s kojima se neko poduzeće već susrelo ili predviđa da će se susresti.



Za one koji vole analitički razmišljati, koristiti predikciju, računalne znanosti i matematiku, svoje vještine mogu pokazati na LUMEN Data Scienceu. Ako se snalaziš u programiranju, izradi mobilnih i web aplikacija LUMEN Development je prava stvar za tebe, dok LUMEN Engineering nudi priliku svima da osmisle praktična rješenja iz područja elektrotehnike i računarstva!

Pronalaziš se u nekom od navedenih područja? Prijavi se i pokaži svoje ideje!

Kako možeš i ti postati dijelom LUMENa?

Sve prijave se provode online i nalaze se na idućem linku. Prijave za područja Business, Engineering i Development traju od 15. siječnja do 29. siječnja, dok prijave za Data Science počinju 2. ožujka i traju sve do 12. ožujka. Moguće se prijaviti u timu od dva do četiri člana, a za one koji se prijave sami tim će im biti dodijeljen. Svi prijavljeni će imati mogućnost konzultacija i radionica koje će im pomoći da odlično pripreme svoja rješenja.

- Mislim da su svi ovi projekti prilika za mlade ljude, za razvoj vlastitih vještina, usvajanje novih znanja i stvaranja nekog novog iskustva. Mislim da će ih poslovni slučajevi nekako dalje u tom kontekstu razvijati.” Svoj interes za natjecanjem nije krio ni Marin, student 2. godine Fakulteta elektrotehnike i Računarstva: “Slučajevi koji se na natjecanjima moraju rješavati su jako zanimljivi, izazovni i okrenuti budućnosti. Motivirajuće su i nagrade jer osim novčanih postoje i prakse. Dosta je zanimljivih poduzeća i volio bih čak u nekima i raditi, barem odraditi praksu - rekla je Renata Valentinčić, Recruitment & Selection Senior Specialist u INA - Industrija nafte.

Pokaži svoje ideje, stekni novo i nezaboravno iskustvo i naposljetku se zabavi! Više informacija potražite na web ili Facebook stranici.