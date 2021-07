ZŠEM-ov CroAsia Institut u suradnji s kineskim sveučilištima povezuje Hrvatsku i Kinu

CroAsia Institute (CAI) osnovala je Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) kao prvu hrvatsku znanstvenu, obrazovnu i poslovnu instituciju za povezivanje Hrvatske i jugoistočne Europe s Kinom i Azijom. Uz već uspostavljenu ZŠEM-ovu suradnju s nekima od prestižnih azijskih akademskih institucija (East China University of Science and Technology, Jiangxi University of Finance and Economics i Singapore Management University) CAI će nastojati donositi analize te širiti komunikaciju i znanje između tih dviju regija.

Prilike u Aziji

Od otvorenja u ožujku ove godine CroAsia Institute već je uspostavio kontakte s najboljom kineskom poslovnom školom – Zhejiang University International Business School (ZIBS). Sveučilište Zhejiang ubraja se među najviše rangirane fakultete u Kini i svijetu.

– Uskoro će ZŠEM i ZIBS potpisati ugovor o suradnji koji će ZŠEM-ovim studentima otvorenjem još jednih vrata omogućiti bolje upoznavanje Kine. ZŠEM i CroAsia rade na stvaranju sličnih prilika u Kini i ostatku Azije – ističe Zvonimir Stopić, jedan od voditelja CroAsia Institutea uz dekana ZŠEM-a Matu Njavru i Ivicu Bakotu, koji su doktorirali na temama o Kini i imaju veliko praktično iskustvo.

Promjena paradigme

Uz ostale stručnjake u CAI-jevu radu sudjeluje i bivša pomoćnica glavnog tajnika NATO-a te bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Institut pridonosi razmjeni znanja o različitim aspektima odnosa Hrvatske, jugoistočne Europe, Kine i Azije, ali i povezivanju ljudi. – CroAsia Institute okrenuo se umrežavanju, proširenju aktivnosti te publiciranju tekstova o Aziji i Kini, od kojih su neki već objavljeni na njegovim stranicama – kaže Stopić i dodaje da se uskoro može očekivati nekoliko novih publikacija koje će, zasigurno, utjecati na promjenu hrvatske znanstvene paradigme o Kini.

ZŠEM-ovi stručnjaci, ali i CAI-jevi gosti predavači i suradnici, prenosit će svoje znanje studentima.

– Studenti u idućoj akademskoj godini također mogu očekivati veću zastupljenost Kine i Azije na ZŠEM-u u obliku predavanja, raznih mrežnih seminara, konferencija i radionica – navodi Stopić.