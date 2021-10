ACI primio nagradu Grada Skradina za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma

Jučer je u Skradinu povodom Dana Grada održana svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj je tvrtki ACI d.d. uručena nagrada Grada Skradina za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma. Članu Uprave - direktoru tvrtke ACI d.d., Kristijanu Paviću nagradu su uručili gradonačelnik Antonijo Brajković i predsjednica Gradskog vijeća Nadija Zorica. Zahvaljujući kvaliteti ponude i usluge, ali i društvenom angažmanu lokalne ACI marine, Skradin je postao prepoznatljiva turistička destinacija. Povodom toga, direktor ACI-ja, Kristijan Pavić čestitao je građanima Skradina njihov dan, zahvalio na prepoznavanju truda koji ACI ulaže u nautički razvoj Skradina te izrazio nadu u nastavak uspješne suradnje s lokalnom zajednicom.

Zahvaljujući smještaju u neposrednoj blizini nekih od najpopularnijih hrvatskih prirodnih atrakcija, kao što su Nacionalni park i rijeka Krka, Skradinski buk i Roški slap, ACI marina Skradin u ovaj povijesni gradić i rijedak biser Mediterana privlači sve više nautičara koji traže savršen spoj prirode, kulture i gastronomije. Prepoznavši to, ACI kontinuirano prati potrebe i interese nautičara i ostalih gostiju te širi ponudu kako bi cjelokupan hrvatski turistički proizvod bio još primamljiviji. Jedan od oglednih primjera za to je upravo ACI marina Skradin, koja uz osigurani i kontrolirani parkirni prostor za automobile gostiju od nedavno ima i novi sidreni sustav, kojim je povećan dužinski kapacitet marine. Štoviše, godišnji vez je dosad bio omogućen samo za plovila do 30 metara, a od nedavno je kao novitet predstavljena mogućnost sigurnog prijama brodova i do 40 metara.

Uz to, ACI marina Skradin je u suradnji s obitelji Zdjelarević i najboljim hrvatskim vinarima osigurala bogatu ponudu za sve goste u novootvorenoj Vinoretum Croatian Fine Wine Shop Butique vinoteci i trgovini s delikatesama, s naglaskom na hrvatske proizvode i autohtone sorte vina, kojih je u Hrvatskoj preko 130, od kojih je svega 10-ak dostupno na tržištu. Neke od njih dostupne su i u vinoteci u skradinskoj marini te zahvaljujući tome nautičari mogu direktno upoznati hrvatske vinare i njihove vrhunske proizvode. Grad Skradin je nedvojbeno jedna od najposebnijih hrvatskih destinacija po svakom aspektu i važno je nastaviti sa sustavnim unaprjeđivanjem cjelokupne turističke ponude grada. Stoga suradnja lokalne turističke zajednice i Grada Skradina s ACI-jem te snažnije nautičko pozicioniranje Skradina predstavljaju izvrstan primjer unaprjeđenja cjelokupne hrvatske turističke ponude i značajan temelj za jačanje domaćeg turizma.