Addiko Challenge – jedinstvena prilika za sve poduzetnike koji žele kredit u 10 minuta

Što svaka osoba, poduzetnik, gospodarstvenik, vlasnik male tvrtke ili obrta želi? Poslovati stabilno i razvijati svoje poslovanje. Ključni preduvjeti za to su povoljni uvjeti financiranja te brza i kvalitetna usluga. I ako je ikako moguće sve to u 10 minuta? E pa moguće je.



Upravo iz tog razloga rodila se 'Addiko Challenge' ideja, koja je kako i samo ime kaže izazov koji je Addiko banka postavila, ali ne pred male i srednje poduzetnike, već za sebe u smislu da će u četvrtak, 21. studenog, od 10.00 do 14:00 sati, u Addiko Express poslovnici u zagrebačkom Avenue Mallu, klijentima svih banaka pokušati dati povoljnije uvjete financiranja nego što im ih nude njihove matične banke.



Svi zainteresirani poduzetnici taj će jedan dan uz predočenje samo jednog jedinog dokumenta - godišnjeg izvješća o njihovom poslovanju, i/ili drugog službenog identifikacijskog dokumenta - moći od Addiko banke zatražiti ponudu za financiranjem, a Addiko djelatnici u poslovnici će im na licu mjesta i to unutar 10 minuta dati neobvezujuću ponudu. Ponudu za sva financiranja ili refinanciranja, koju neće htjeti odbiti i koju neće željeti propustiti.



- Priroda poduzetničkog posla je akcija, a ključ je znati zgrabiti priliku kad je vidite. Addiko Challenge je upravo takva prilika koja utjelovljuje ono što poduzetnici žele. Oni žele kvalitetnu uslugu, povoljne uvjete, ne žele gubiti vrijeme ispunjavajući prekomjernu dokumentaciju, traže brzi odgovor i rješavanje njihovih zahtjeva. Upravo to je Addiko Challenge. Svakodnevno smo u kontaktu s našim klijentima i jako dobro znamo što žele, što trebaju, s kojim izazovima se susreću i kakvi su im dugoročni planovi, ali najvažnije je što znamo kako im pomoći ostvariti ih, a oni znaju da s nama dobivaju partnera kojem je stalo, koji zna svoj dio posla i koji je spreman dugoročno ih i kvalitetno pratiti“, izjavio je Nenad Mećava, izvršni direktor Poslovanja s Malim i srednjim poduzetništvom Addiko banke.



U Hrvatskoj postoji puno kvalitetnih poduzetnika koji apsolutno zaslužuju da im se omogućiti poslovni razvoj, započinjanje novih investicijskih ciklusa, refinanciranje i oslobađanje novčanih tokova, a ključni korak u tom pogledu je olakšavanje pristupa povoljnim financijskim sredstvima. Addiko banka prepoznavanje i adresiranje poduzetničkih potreba doživljava prioritetom i spremna je osigurati im kvalitetnu financijsku, savjetničku, ali prije svega partnersku potporu.



Addiko Challenge – samo u četvrtak, 21. studenog, od 10:00 do 14:00 sati, u Addiko Express poslovnici u zagrebačkom Avenue Mallu. Prilika poduzetnicama i klijentima svih banaka da uz minimalni set dokumentacije i unutar 10 minuta dođu do povoljnijeg kredita.