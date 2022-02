Alius Grupa: Od proizvođača do korisnika lijek stiže na optimalnoj temperaturi

Misija tvrtke Alius Grupa jest potpuno rješenje zatvaranja tzv. hladnog lanca u farmaceutskoj industriji – od proizvođača do krajnjega korisnika, odnosno pacijenta. Potpuno vlastiti razvoj Pharmakoggera, sustava za strogi nadzor temperature i vlage u svim fazama distribucije lijeka, od skladišnih prostora u veledrogerijama transportnim vozilima do aktivnoga transportnog hladnjaka Pharma-Box, koji je prepoznalo i Ministarstvo gospodarstva, za što je Alius Grupa povukla i nepovratna sredstva iz fondova EU, omogućio je da krajnji korisnik (pacijent) podigne svoj lijek u ljekarni potpuno siguran da se on uvijek držao u dopuštenim temperaturnim granicama.

Širenje poslovanja

Standard kvalitete koji je prema svim svjetskim normativima sigurnosti lijeka primijenjen u svim proizvodima Alius Grupe kad je u pitanju hladni lanac prepoznat je ne samo u Republici Hrvatskoj nego i izvan granica Lijepe Naše. Alius Grupa uz potporu EU projekata trenutačno širi svoje poslovanje po zemljama zapadne Europe, prvenstveno po Italiji.

Svjesna važnosti visokog standarda kvalitete u farmaceutskoj industriji, 2017. Alius Grupa formira i vlastiti akreditirani umjerni laboratorij za temperaturu i vlagu kako bi svojim klijentima omogućila potpunu uslugu i u obliku umjeravanja senzora i mapiranja skladišnih prostora, transportnih vozila, hladnjaka, zamrzivača, klimatizacijskih komora itd.

Nedavna uspješna inovacija

Vrhunac poslovanja nedavna je inovacija Alius Grupe – Pharma-Box – aktivni transportni hladnjak za lijekove i medicinske proizvode koji je predstavljen i na najvećemu međunarodnom sajmu farmacije CPHi u Milanu potkraj 2021. Na njemu je doživio golem interes farmaceutskih tvrtki jer je jedinstven i omogućuje potpun nadzor i održavanje temperature lijeka tijekom distribucije do ljekarne uz konstantno praćenje i s vlastitom baterijom. Alius Grupa svojim inovativnim proizvodima ne štiti samo zdravlje pacijenta, što joj je prioritet, nego i poslovanje farmaceuta, što dokazuje podatak da je to prepoznalo više od 600 ljekarničkih jedinica i 30-ak veledrogerija te dva najveća proizvođača lijekova i cjepiva u RH.