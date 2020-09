BalCannes prijave zatvara 10. 9. – a ovo su članovi žirija agencija

Na tržištu se upravo sinergijom tri perspektive – klijenata, agencija i medija – postižu najbolji rezultati, a BalCannes je jedino natjecanje na kojem možete iz prve ruke saznati kako o vašim projektima razmišlja svaki od tri sastava žirija zasebno. Za odabir najboljih stoga će se još jednom pobrinuti ugledni predstavnici koji će upravo tom prigodom ove godine okupiti online. Žiri je i ove godine podijeljen u tri skupine, a ovo su predstavnici žirija agencija.

Stručnjaci iz agencijskih redova koji će odabirati najbolje među projektima iz cijele regije jesu: Anja Radulović (Leo Burnett, Srbija), Dejan Šijuk (Aquarius, Bosna i Hercegovina), Ilinka Crvenkovska (IDEA Plus Communications, Makedonija), Jana Savić Rastovac (McCann Beograd, Srbija), Jelena Fiškuš (Studio Sonda, Hrvatska), Miloš Đurđević (FullHouse Ogilvy, Srbija), Mirka Modrinić (Pristop, Slovenija), Sašo Pešev (New Moment, Makedonija), Siniša Waldinger (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska), Vesna Beganović (Via Media, Bosna i Hercegovina) i Žare Kerin (Futura DDB, Slovenija).

Osim činjenice da će žiri imati zadatak odabrati najbolji projekt u kategoriji New normal – izvanredni lav za izvanredne uvjete, važna je ovogodišnja novost BalCannesa da svi svoje projekte mogu prijaviti besplatno – uz naknadu za sudjelovanje samo za 25 odabranih najkvalitetnijih regionalnih projekata.

Prijave traju još nekoliko dana – do 10. 9. 2020., stoga popunite jednostavnu prijavnicu i ne propustite mogućnost da vaše lavovske projekte vidi cijela regija na online reviji i proglašenju pobjednika!